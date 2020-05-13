Браконьеров будут судить за убийство егеря

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве егеря. По версии следствия, 55-летнего работника Собинского государственного опытного охотхозяйства застрелил браконьер. Следствием установлено, что в мае прошлого года двое жителей поселка Уршельский Гусь-Хрустального района 1986 и 1996 годов рождения незаконно охотились в лесном массиве на территории Собинского района. При себе у мужчин было незарегистрированное оружие.

Браконьеров заметил егерь и попытался им помешать.

Чтобы избежать ответственности, один из охотников выстрелил ему в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Злоумышленники сели в служебный автомобиль погибшего и покинули место преступления. Впоследствии машину сотрудники полиции нашли в лесу.

В ходе предварительного следствия обвиняемые свою вину признали полностью. Сейчас они находятся под стражей. Стрелявшему предъявлено обвинение в убийстве и угоне, другому браконьеру — в угоне, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уголовное дело предстоит рассмотреть Владимирскому областному суду. Ранее «Призыв» сообщал, что 27-летний подозреваемый в убийстве девушек в Покрове признан вменяемым.

Ольга Ефремова

Фото СУ СКР по Владимирской области