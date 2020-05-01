Большинство заболевших коронавирусом лечатся дома

Большинство заболевших коронавирусом во Владимирской области проходят амбулаторное лечение. По состоянию на 30 апреля, в домашних условиях остались более 500 носителей опасного вируса. Такой вывод можно сделать из выступления первого вице-губернатора Сергея Шевченко. Накануне он отчитался перед депутатами Законодательного Собрания области. По его словам, из 669 заболевших COVID-19 госпитализация потребовалась только 144 жителям региона. Еще 126 человек находятся в медучреждениях с признаками внебольничной пневмонии и подозрением на коронавирус.

Свободными остаются больше 60% коек, приготовленных для приёма инфицированных, сообщил вице-губернатор.

В больницах остаются свободными 449 мест. Это один из самых важных показателей, демонстрирующих нагрузку на систему здравоохранения. Один из госпитализированных находится на кислородной поддержке, четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

— Нарастает проблема дифференцированного подхода к госпитализации пациентов с разной степенью тяжести течения болезни. На сегодняшний день часть пациентов, находящихся на госпитализации и ожидающих выписки, не имеют двух отрицательных тестов и требуют изоляции в медицинских организациях. Проблема коечного фонда начинает выходить на первый план. Мы должны экономить койки. И, по большому счету, дифференцированный подход к госпитализации тех, кто имеет пневмонию, но не имеют коронавирус, выходит на первый план, — отметил Сергей Шевченко.

Накануне для пациентов был открыт инфекционный госпиталь, созданный на базе хирургического корпуса областной клинической больницы, сообщили в «Белом доме». Завершаются строительно-монтажные работы по переоборудованию еще 12 медицинских организаций. Планируется развернуть 782 койки для больных COVID-19. Из них 475 с подачей кислорода и 238 реанимационных с ИВЛ.

На данный момент в целях диагностики коронавируса в регионе работают семь лабораторий. Две из них — федерального уровня: Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области и лаборатория Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии. Остальные пять — лаборатории медицинских организаций государственной системы здравоохранения: в Муроме, Гусь-Хрустальном и 3 во Владимире. Их расчетная мощность – 1300 исследований в сутки.

Во Владимирской области уже более 700 заболевших. Несмотря на это, специалисты делают аккуратный прогноз по возможному выходу на плато. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото с портала мэра и правительства Москвы

