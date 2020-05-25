Больше половины коек для больных COVID-19 во Владимире заняты

В медицинских учреждениях Владимира заняты больше половины коек, предназначенных для больных коронавирусом. В областном центре госпитализирован 261 человек с диагнозом COVID-19. Об этом «Призыву» сообщили в областном департаменте здравоохранения. Эти цифры актуальны на 17.00 19 мая. В общей сложности в городе развернуто 401 место для лечения новой инфекции.

Свободными остаются на данный момент около 140 из них.

При этом чиновники от здравоохранения не уточняют, кто именно проходит лечение в медучреждениях областного центра. Скорее всего, во Владимир, согласно плану маршрутизации больных, попадают носители коронавируса из других районов области, в частности из Коврова, где уже возникали сложности с количеством мест для инфицированных.

Кроме того, в городскую больницу № 6 привозят взрослых пациентов из Радужного, Собинского, Судогодского, Суздальского и Юрьев-Польского районов. Взрослых с коронавирусом со всего региона принимает также областная клиническая больница. Здесь развернута 181 койка, из них 64 с подачей кислорода, 37 реанимационных мест с аппаратами инвазивной ИВЛ.

— По состоянию на 19 мая в областной клинической больнице было 23 свободных места, в инфекционном госпитале городской больницы № 6 г. Владимира — 58 свободных мест. В городской больнице № 2 г. Владимира — 39 свободных мест, в Пиганово — 20 мест, — сообщили «Призыву» в областном департаменте здравоохранения.

В общей сложности на данный момент в регионе развернуто 719 коек для инфицированных коронавирусом.

Из них 529 — с кислородом. 11 учреждений региона уже принимают заразившихся COVID-19. До конца мая к ним присоединится ещё одно – Ковровская многопрофильная городская больница № 1. 52,6% коечного фонда по всему региону пока свободны.

Ранее «Призыв» сообщал, что в области от коронавируса выздоровели еще 30 человек.

Полина Тарбеева

Фото: avo.ru