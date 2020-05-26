Больницу скорой помощи возглавил Анатолий Уколов

Перестановка руководящих кадров здравоохранения Владимирской области продолжается. Сегодня на должность главного врача больницы скорой помощи Владимира был назначен Анатолий Уколов. Новым местом работы, по словам медика, он доволен.

— С сегодняшнего дня я работаю здесь в новой должности. Соответствующий приказ уже вышел в департаменте. К своим обязанностям приступил вот буквально с 10 утра. Сейчас знакомлюсь со всеми делами. Пока были встречи лишь с руководящим составом больницы, дальше в планах познакомиться со всем больничным персоналом, — поделился планами с «Призывом» новый главврач БСП.

Напомним, что до этого Анатолий Уколов занимал руководящую должность в департаменте здравоохранения администрации Владимирской области. Он отвечал за организацию медицинской помощи, а также лекарственное обеспечение и фармацевтическую деятельность. В этой должности он проработал с сентября прошлого года до середины апреля нынешнего. Анатолий Уколов покинул свой пост заместителя директора департамента по обоюдному согласию сторон. До этого врач также имел опыт руководства Судогодской ЦРБ, возглавлял седьмую больницу в Оргтруде.

Новый главврач приступил к обязанностям сегодня.

И вот новое назначение — больница «Красный Крест». Анатолий Уколов пришел на смену Евгению Яскину, на которого было заведено уголовное дело в феврале этого года. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее «Призыв» сообщал о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом медперсонала БСП. В мае здесь было диагностировано 16 подтвержденных диагнозов COVID-19 среди врачей.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»