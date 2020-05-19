Больничный работающим пенсионерам продлили до конца мая

Жителям Владимирской области 65 лет и старше, которые продолжают находиться на самоизоляции из-за коронавируса, не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, продлили электронный больничный до конца мая. Таким образом, они получат еще один листок нетрудоспособности с 12 по 29 мая. Правительство России уже внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним, сообщает сайт кабмина.

Новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

Работающим пенсионерам для оформления бюллетеня никуда идти не потребуется.

Больничные листы будут оформляться дистанционно на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100% размере.

Для расчета берется среднемесячный заработок за два года, но не более чем 69961,65 руб. Ранее аналогичный временный порядок дистанционного оформления больничных для россиян старше 65 лет был предусмотрен на период с 6 по 19 апреля, а затем с 20 по 30 апреля.

О том, какими правами и мерами поддержки могут воспользоваться жители региона, оставшиеся без работы, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: blogkadrovika.ru