Более тысячи литров алкоголя изъяли из оборота

Владимирская область заняла 5-е место в ЦФО и 21-е место по России в сфере контроля за продажей розничной алкогольной продукции. В прошлом году специалисты регионального департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг провели 121 проверку в отношении организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкоголя. Совместно с органами прокуратуры и полиции из незаконного оборота изъято свыше 1000 литров алкогольной продукции.

Возбуждено 4 уголовных дела.

18 организаций получили отказ в предоставлении лицензии, 12 лишились их из-за выявленных нарушений. Действие еще 4 лицензий приостановлено. Сумма наложенных административных штрафов превысила 3,7 млн рублей.

На базе департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг работает межведомственная рабочая группа, а также «горячая линия» по приёму обращений граждан о нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области запретили работу алкомаркетов, расположенных в жилых домах.

Ольга Ефремова

Фото: penzavzglyad.ru