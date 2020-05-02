Более 200 жителей области ждут возвращения из-за границы

В майские праздники 14 жителей Владимирской области вернутся домой из-за границы. Трое приедут из Таиланда, пятеро – из Индии, еще шестеро – из Индонезии. 30 апреля из аэропорта «Шереметьево» в регион доставили четверых туристов, прибывших с Мальдивов. Ранее «Призыв» сообщал, что одиннадцать человек вывезли из Таиланда. Всего на 19 апреля за рубежом оставались 232 жителя Владимирской области.

Местные власти обещают вывезти всех.

— Мы не оставим их в трудной ситуации. По распоряжению губернатора Владимира Сипягина организуются трансферы для их доставки, — приводит слова врио вице-губернатора Романа Годунина пресс-служба «Белого дома».

Туристов привозят с соблюдением всех мер безопасности, отмечает областная администрация. Их обеспечивают средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками и антисептическими средствами. Все вернувшиеся должны пройти двухнедельный карантин у себя дома или, если нет такой возможности, в обсерваторе.

Двухнедельную самоизоляцию губернатор предписал пройти и всем гостям, прибывшим в регион на майские праздники.

Елена Пляскина

Фото: consumentenbond.nl