Бежит Тара меж лесных берегов

В пределах нашей области, по официальной статистике, протекают 620 рек. Однако большинство из них известно лишь жителям и дачникам, проживающим в стоящих на этих речушках деревеньках. Между тем многие даже из невеликих рек заслуживают отдельного рассказа. Там есть на что посмотреть и где отдохнуть. Одна из таких речек — Тара, 55-километровый приток Клязьмы, протекающий по живописным уголкам Ковровского и Вязниковского районов.

Исток Тары находится в овражке среди густого соснового леса примерно в 4 км восточнее деревни Эсино Ковровского района и в 15 км южнее федеральной автотрассы М-7 «Волга». Кстати, именно относительно этого шоссе Тара установила своеобразный рекорд. В своем верхнем течении она целых три раза пересекает М-7 на границе между Ковровским и Вязниковским районами. В результате на трассе одна за другой красуются сразу три синие таблички с надписью «Тара», причем расположены они на расстоянии друг от друга менее километра. Порой проезжающим по этому участку кажется, что у них дежавю. Кстати, и мостов через Тару на «Волге» тоже три.

От истока Тара сначала течет на северо-восток, потом петляет по лесам, несколько раз пересекает нижегородское шоссе и линию Горьковской железной дороги и, наконец, устремляется на север и северо-запад. У деревни Осинки она вновь бежит в привычном северо-восточном направлении, а потом ее русло идет почти точно на восток, делая излучину почти у самой Мстеры перед впадением в Клязьму.

Сегодня Тара даже в низовьях сравнительно невелика: ее ширина около 15 метров, глубина — не более 2 м. Однако в старину она была куда более полноводной.

Само ее имя имеет в основе своей угро-финский корень (ар или яр, означающий воду) и напоминает о том, что по берегам Тары около тысячи лет назад жили мерянские племена. В начале своего течения Тара в последние годы и вовсе местами попросту уходила под землю, становилась прерывистой. Где-то в конце 1970-х годов совхоз «Рассвет» выстроил плотину на Таре близ деревни Серково, благодаря чему даже в верхнем течении река стала полноводной и широкой примерно как Нерль под Владимиром. Однако в конце 90-х весеннее половодье разрушило рукотворную преграду, после чего Тара стала похожа на ручеек, лишь местами расширяясь в небольшие бочажки с коричневатой торфяной водой. Не так давно один из владимирских бизнесменов решил восстановить плотину и устроить на запруженном участке реки платную рыбалку. Плотину построили, река вновь разлилась, как прежде, тогда запустили карпа и другую рыбу.

Правда, селений на Таре осталось нынче всего ничего. Если двигаться по течению, то уже давно нет деревень Аносино и Семейкино, Михалково и Горки, Мокрово и Носково. Прежде эти места, которые в XVII веке в писцовых книгах и грамотах именовались Потарье, были плотно заселены. К тому же Тара была пограничной рекой! Именно по ней в XIII-XV столетиях проходила граница Стародубского княжества. Северный берег находился во владении стародубских князей, а южный принадлежал великим князьям владимирским. Эта граница, уже в качестве административной, сохранялась вплоть до последней четверти XVIII века, причем прежние стародубские пределы находились в составе Суздальского уезда, а бывшие великокняжеские — в дореформенном Владимирском уезде. После 1778 года по Таре проходила граница между Судогодским и Вязниковским уездами.

Потомками стародубских князей являлись князья Ромодановские, бывшая родовая вотчина которых — Богоявленская слобода, нынешний поселок Мстера — находится близ места впадения Тары в Клязьму. От устья до Мстеры менее километра.

Мстера — не единственное известное в истории селение на берегах Тары. Первое из них, следуя по течению, село Сарыево, находившееся в составе удельного княжества Осиповского с центром в соседнем Осипово — родине известного математика Тимофея Осиповского. Следующее историческое село Шустово в среднем течении реки на ее возвышенном левом берегу в старину принадлежало князьям Кривоборским. Шустово упоминается еще в завещании царя Ивана Грозного в 1572 году. Кривоборские передали Шустово Троице-Сергиеву монастырю, нынешней лавре, во владении которого село оставалось вплоть до секуляризации церковных вотчин в 1764 году при Екатерине II. Колокольню шустовской церкви в честь Димитрия Солунского из-за реки видно за добрый десяток верст.

Рядом — большая деревня Осинки, в XVIII-XIX веках бывшая имением помещиков Обтяжновых, усадьба которых располагалась прямо на речном берегу. Окрестности Шустово и Осинок очень красивы, оттуда открывается живописный вид на окрестные сосновые, еловые и березовые леса.

А вот располагавшихся дальше села Спасское-Иваново и Ильинского погоста уже нет более полувека. В 1960-е годы они попали в число «неперспективных» населенных пунктов и фактически были снесены, включая каменные храмы. От них даже следа не осталось. Тогда же исчезло и село Акиншино — бывшее имение князей Куракиных, однако полтора десятка лет назад оно возродилось благодаря братии Мстерского Богоявленского монастыря. Послушники и иноки восстановили почти превратившийся в руины храм в честь Казанской иконы Божией Матери и устроили при нем скит, а также купальню на берегу Тары, где издавна бьют родники с кристально-чистой, вкусной и целебной водой. Теперь Акиншино — одно из любимых мест для паломников не только из Владимирской области, но и москвичей, которые приезжают туда даже в распутицу, преодолевая жестокое бездорожье.

Близ Акиншинского скита находится деревенька с красивым названием Черноморье. Ее обитатели шутят, что у них — черноморское побережье, ни больше ни меньше! Правда, не морское, а речки Тары…

Именно тарские берега в нижнем течении в последние десятилетия стали популярным местом отдыха для туристов, там проходят различные слеты и фестивали. Палатки и байдарки — неотъемлемые детали пейзажей долин Тары с мая и до сентября.

Для рыбаков Тара обладает, пожалуй, меньшей притягательностью. В верхнем течении там местами ловится лишь исключительно головешка-ротан, хотя ниже можно попытать счастья в ловле окуньков, ершей и плотвы. Хотя посидеть с удочкой на тихом безлюдном берегу под пение соловьев — само по себе настоящее наслаждение.

На берегах Тары можно встретить приходящих туда на водопой лосей и кабанов, там гнездится немало уток и цапель, а в верховье можно встретить бобров.

Представляют большой интерес берега Тары и просто для любителей прогулок на природе. Летом ромашки и колокольчики, купальницы и кипрей, рогоз и желтый ирис, а также множество других цветов сплошным ковром покрывают приречные луговины. Там же заросли дикого шиповника и уникальные грибные места, где в хороший год белых хоть косой коси! Привлекательность берегам Тары придает и то, что они, по большей части, далеки от хороших дорог, поэтому попасть туда могут лишь истовые приверженцы нетронутой природы, не жалеющие своих ног или внедорожников.

Николай Фролов

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