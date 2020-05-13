«Белый дом» уточнил список неработающих организаций

Областные власти уточнили список предприятия и организаций, которым нельзя начать работу в условиях распространения коронавируса. Соответствующий указ глава региона подписал накануне, а уже сегодня текст документа пришлось скорректировать. Из «черного» списка убрали кафе, бары и рестораны, которые работают на вынос или по системе доставки продуктов питания. Снова откроются столовые, обеспечивающие обеды работникам предприятий, деятельность которых не приостановлена.

Кроме того, дистанционно власти разрешили трудиться организациям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют свою деятельность в условиях карантина: на территории Петушинского района, в городе Кольчугино, посёлках Мезиновский и Золотково Гусь-Хрустального района.

Под запретом пока остается деятельность организаций культуры и спорта. Закрыт гостиничный бизнес. Заведения общепита не могут принимать посетителей внутри помещений. В простое туристические агентства, не функционирует розничная торговля непродовольственными товарами. Под запретом деятельность организаций конференций и выставок. Не работают образовательные учреждения.

Как рассказал «Призыву» директор департамента региональной политики администрации Владимирской области Денис Лякишев, 14 мая в «Белом доме» пройдет заседание оперативного штаба по выводу экономики из кризиса. На нем будет представлен план снятия ограничительных мер с предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства, состоящий из трёх этапов. Этот вопрос обсуждался накануне в администрации области. В рабочем совещании приняли участие представители власти, Роспотребнадзора и бизнеса.

Вывод экономики из кризиса обсудили в «Белом доме»

— Наша очень ответственная и непростая задача – выстроить планомерный выход из ограничений, чтобы помочь предпринимателям как можно раньше вернуться на утраченные позиции и сохранить трудовые коллективы, но при этом не допустить новой вспышки эпидемии, — приводит слова Владимира Сипягина пресс-служба администрации области.

Взвешенно подходить к принятию решений предложила и глава регионального управления Роспотребнадзора. Татьяна Данилова предостерегла от возможности откатиться назад и перечеркнуть результаты, которых уже удалось добиться.

Накануне губернатор Владимирской области анонсировал открытие предприятий бытовых услуг. Согласно распространенной информации, организации бытовой сферы могут приступить к работе. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»