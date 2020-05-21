«Белый дом» сообщил о новом назначении в департаменте здравоохранения

Еще один заместитель появился у директора департамента здравоохранения Владимирской области. Экономический блок в ведомстве Алексея Мозалева будет курировать Наталья Поляновская. Она будет контролировать и координировать работу отдела экономического анализа и прогноза, отдела бухгалтерского учёта и отчётности и отдела контрольно-ревизионной работы. Указ о назначении уже подписан губернатором. Сегодня у чиновницы первый рабочий день в новой должности.

Наталья Александровна Поляновская родилась в Гусь-Хрустальном, окончила Владимирский государственный университет по специальности «Экономика и управление в строительстве». Общий стаж работы – 22 года, из них 16 лет — в системе здравоохранения. В разные годы работала экономистом, начальником планово-экономического отдела лбластной клинической больницы, на разных должностях в отделе экономического анализа и прогноза департамента здравоохранения администрации Владимирской области, в 2011-2013 годах была заместителем директора этого органа исполнительной власти, сообщает пресс-служба областной администрации.

Наталья Поляновская 16 лет отработала в сфере здравоохранения.

На этой неделе уже стали известны имена еще двух замов руководителя облздрава. На должности заместителей директора департамента здравоохранения Владимирской области назначены Александр Жестков и Евгений Тяпкин. Первый будет отвечать за работу отделов госзаказа и имущественных отношений, информационно-компьютерного обеспечения и материально-технического обеспечения. Второй будет контролировать и координировать работу отдела организации медицинской помощи и отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности. Все трое заняли места скоропостижно уволившихся в разгар пандемии коронавируса замов Мозалева.

Елена Пляскина

Фото предоставлено администрацией Владимирской области