«Белый дом» объявил о точечном снятии ограничительных мер

Ограничительные меры, введенные в регионе из-за распространения коронавируса, будут снимать точечно. Ситуация с заболеваемостью во Владимирской области неравномерная, поэтому при принятии решений планируется ориентироваться на ситуацию в каждом конкретном городе и районе. Такой подход был одобрен на рабочем совещании в «Белом доме». Свое согласие дал и Роспотребнадзор. Если в течение четырёх дней и больше в муниципальном образовании сохраняется позитивная статистика, там будут поэтапно сниматься и ограничения, особенно это касается экономики. В частности, Владимир Сипягин предложил открыть торговые центры там, где ситуация по COVID-19 уже стабилизировалась.

— Нужно помнить об ответственности перед населением за социальную и экономическую безопасность. Наша область – специфическая, она находится между двумя мегаполисами. С введением некоторых экономических послаблений в Москве и Нижнем Новгороде становится активнее и маятниковая трудовая миграция. На кону – наша собственная экономика, люди, которые могут потерять работу, лишиться бизнеса и просто возможности кормить семью, – приводит слова губернатора пресс-служба администрации Владимирской области.

В благополучных территориях откроют торговые центры и детские сады.

Еще одно предложение по открытию детских садов в благополучных территориях также нашло одобрение у главного санитарного врача региона. Татьяна Данилова сообщила, что у эпидемиологов больших возражений нет. Но группы должны быть небольшими, дети из разных групп не должны контактировать в стенах одного помещения. Сроки отмены ограничительных мер будут обозначены после детального анализа обстановки в районах.

Ограничения, как и предписано, будут снимать, основываясь на трех критериях. Главный из них — коэффициент распространения инфекции. Как ранее сообщал «Призыв», коэффициент передачи COVID-19 уже достиг единицы. Еще два важных критерия — количество коек для пациентов с коронавирусом и ежедневное число проведённых тестов. По ним Владимирская область показывает неплохие результаты.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»