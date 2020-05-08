«Белый дом» дал разъяснения по продлению режима самоизоляции

Жителям Владимирской области не стоит рассчитывать на снятие ограничительных мер после 12 мая. Такой вывод можно сделать из заявления, распространенного «Белым домом». Согласно обнародованной информации, режим будет действовать до особого распоряжения губернатора. Причем рассматривать этот вопрос будут на заседании оперативного штаба только после окончательной стабилизации эпидемической ситуации на территории региона.

— До особого распоряжения в области продолжают действовать режим самоизоляции, а также обязательный масочный режим и иные ограничительные мероприятия, введённые указом губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 «О введении режима повышенной готовности», включая цифровые и бумажные пропуска, — подчеркивают в пресс-службе областной администрации.

Что такое стабилизация ситуации и когда хотя бы теоретически она может наступить, власти не уточняют. Сейчас на территории региона 1124 заболевших коронавирусом. Область замыкает первую двадцатку по числу подтвержденных случаев COVID-19. В среднем ежесуточный прирост — около пятидесяти инфицированных. На этом фоне пока все разговоры о снятии ограничительных мер отложены. При этом проект плана стабилизации экономики области в настоящее время формируется и будет представлен после 14 мая.

Ограничения начнут снимать после стабилизации эпидобстановки.

— Первоочередные мероприятия по выводу на плановый режим работы основных отраслей экономики Владимирской области, разрабатываемые в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина, предусматривают поэтапное отраслевое расширение перечня предприятий, которым будет разрешено возобновить производственную деятельность. Региональным Оперативным штабом под председательством губернатора Владимира Сипягина в настоящее время анализируется эпидемическая ситуация, складывающаяся в каждом муниципальном образовании области, с учётом которой разрабатываются меры по выводу экономики региона на устойчивый график работы. После этого штабом будет рассматриваться вопрос о возможном постепенном снятии ограничительных мер, — сказано в заявлении «Белого дома».

До особого распоряжения властей будут действовать и карантинные мероприятия. Въезд и выезд из обозначенных населенных пунктов будет закрыт. Сейчас КПП установлены на территории Петушинского района, города Кольчугино и двух поселков Гусь-Хрустального района.

Накануне о продлении режима самоизоляции до 31 мая заявил мэр Москвы. Сергей Собянин подчеркнул, что ограничительные меры не ослабнут после 12 мая. И жители столицы должны им четко следовать. У нас конкретной даты выхода из режима самоизоляции нет, но не исключено, что дома нам придется сидеть почти до конца весны.

Ранее «Призыв» сообщал, что шестнадцать врачей больницы скорой помощи заразились коронавирусом.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»