Баннер с ветеранами войны украсил владимирскую школу

17 портретов воинов-победителей Великой Отечественной войны украсили фасад здания владимирской школы № 43. Появление баннера стало итогом патриотической акции учащихся 5-11-х классов. В марте в рамках проведения тематических классных часов ребята рассказывали своим одноклассникам о дорогах войны, которыми прошли их деды и прадеды: офицеры, сержанты и рядовые. А потом с помощью руководства школы оформили их портреты в одну большую поздравительную открытку.

— Когда дети презентовали нам свои фотографии, рассказывали о героическом пути своих дедушек, мы все плакали. Ведь у каждого бойца была своя тяжёлая, порой трагическая судьба, были ранения и другие испытания. Никто не жалел себя, все хотели дойти до Берлина, — говорит Наталья Латышева, директор СОШ № 43 города Владимира. — К нам уже подходили жители микрорайона, благодарили. Шествие Бессмертного полка по улицам города отменили, поэтому наша задумка с украшением школы оказалась очень своевременна.

В прошлом году на том же месте был закреплен другой юбилейный баннер — поздравление школы с 20-летием.

Сейчас, когда все городские школы закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции, все торжественные массовые мероприятия, связанные с праздником 9 Мая, отменены. Но в 43-й школе планируют вспомнить о подвиге советских солдат в самом начале учебного года.

Ранее «Призыв» рассказывал о знаковых онлайн-мероприятиях, которые пройдут в День Победы.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»