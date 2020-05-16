Автошколы выступили с коллективным обращением к властям

В администрации Коврова на обращение «Призыва» за разъяснением ответили, что бессильны и не могут чем-либо помочь городским автошколам.

— Перечень организаций, кому разрешено работать, устанавливает губернатор, поэтому мы к этому никакого отношения не имеем. И когда будет принято положительное решение для автошкол, мы не можем вам сказать. Самой автошколе не запрещено осуществлять свою деятельность. Но они производят обучение, то есть нанимают ИП, и вот их услуга вождения запрещена пока, — сообщили в местной администрации.

Многие ученики, по словам инструкторов, уже впадают в истерику. Люди утрачивают выработанные навыки вождения. Хотя уже готовы были сдавать экзамены. И тут такая длинная отсрочка.

— Кошмарная ситуация, конечно. И мы тоже потеряли в деньгах. Прошли теорию, вождение уже подходило к концу. В мае должны были экзамен сдавать. Теперь нам заново обучаться всему? Что происходит вообще? – возмущается ученица владимирской автошколы. – В классах занятия не проводят. Массового скопления людей нет. Почему бы не разрешить двум людям, инструктору и ученику, ездить в машине и принимать экзамены по расписанию? Какие СанПиНы будут при этом нарушены? Почему такая дискриминация сфер жизни и бизнеса?

Руководители владимирских автошкол тоже ждут и переживают. Этой «черной полосе» нет конца и края. Здесь надеялись открыться уже с 17 мая, но вышло новое распоряжение губернатора.

— Мы получили информацию от департамента образования, где нам разрешают работать только дистанционно. Но кому из учеников это надо сейчас? Что они усвоят? Вот теперь всей школой вместе с губернатором ждем улучшения эпидемиологической картины во Владимирской области. Может быть, хотя бы с июня нам разрешат нормально работать, — надеются в одной из владимирских автошкол.

В другой автошколе нам рассказали, что здесь были вынуждены снизить цены на теорию, сделать большую скидку, чтобы не потерять всех клиентов. Даже организовали индивидуальные занятия. А вождение также под запретом.

— Инструкторам сейчас запрещено ездить по городу на своих авто. Но, как мы слышали, со следующей недели в ГИБДД обещают начать принимать экзамены, у кого сроки подходят, медсправки заканчиваются. У кого уже теория и автодром сданы, остался только город. Соответственно, начнем потихоньку ездить, — рассказали «Призыву» в автошколе.

На это в пресс-службе регионального УМВД ответили, что за возобновление полноценной учебы в автошколах отвечает департамент образования. А если говорить про выпускников автошкол, они сейчас вполне могут сдать экзамены, встав в очередь на портале госуслуг.

— Государственные услуги по приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений осуществляются в полном объеме, но только по предварительной записи через ЕПГО, — пояснили«Призыву» в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что детские сады начали возобновлять работу. Для малышей открыли дежурные группы.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»