Автошколы выступили с коллективным обращением к властям

Инструкторы и ученики автошкол по всей Владимирской области переживают сейчас нелегкие времена. У них одна общая проблема — запрет на работу. Водители второй месяц сидят без зарплат, а их воспитанники без вождения. Все надеялись, что окончание «нерабочего» периода коснется их тоже. Но сейчас занятия с инструкторами запрещены. С отчаянной просьбой дать людям работать выступили ковровские автошколы.
— У нас кредиты, ипотеки, у некоторых это единственный заработок в семье. Ученики измучились, у некоторых получение прав связано с профессиональной деятельностью, пенсионные взносы платить нечем, у многих есть дома нечего. Почему мы попадаем под такие санкции? Ведь мы учим не малых деток, а взрослый контингент, – возмущается инструктор Дмитрий Куликов.
Представители сразу нескольких автошкол обратились к властям Коврова. Люди недоумевают по поводу таких жестких ограничений. При этом, говорят инструкторы, в соседних Ярославской и Нижегородской областях автошколам дали добро. Люди начали работать в прежнем графике. Во Владимирской области исключения из правил тоже есть. Например, в Камешково школам, готовящим призывников-водителей, учеба не запрещена. Они выполняют заказ Минобороны.
Денис Павлов, директор ковровской автошколы:
- Хотим отметить, что общественному транспорту и такси разрешено осуществлять свою деятельность в полном объеме. Хотя скопление людей в них намного больше.
- Наш вид деятельности намного безопаснее. Инструкторы работают с определенным кругом лиц. Это 8-10 человек. В день проходят 4-5 занятий.
- Из-за сложившейся ситуации срок обучения может быть растянут на неопределенный срок, так как количество учеников накапливается как снежный ком.
- Просим разрешить вас проходить практику по вождению транспортных средств ученикам автошкол с использованием средств индивидуальной защиты: маски, перчатки, обеззараживать авто после каждого ученика.
В администрации Коврова на обращение «Призыва» за разъяснением ответили, что бессильны и не могут чем-либо помочь городским автошколам.
— Перечень организаций, кому разрешено работать, устанавливает губернатор, поэтому мы к этому никакого отношения не имеем. И когда будет принято положительное решение для автошкол, мы не можем вам сказать. Самой автошколе не запрещено осуществлять свою деятельность. Но они производят обучение, то есть нанимают ИП, и вот их услуга вождения запрещена пока, — сообщили в местной администрации.
При этом ГИБДД работает. Там готовы принимать экзамены.
Многие ученики, по словам инструкторов, уже впадают в истерику. Люди утрачивают выработанные навыки вождения. Хотя уже готовы были сдавать экзамены. И тут такая длинная отсрочка.
— Кошмарная ситуация, конечно. И мы тоже потеряли в деньгах. Прошли теорию, вождение уже подходило к концу. В мае должны были экзамен сдавать. Теперь нам заново обучаться всему? Что происходит вообще? – возмущается ученица владимирской автошколы. – В классах занятия не проводят. Массового скопления людей нет. Почему бы не разрешить двум людям, инструктору и ученику, ездить в машине и принимать экзамены по расписанию? Какие СанПиНы будут при этом нарушены? Почему такая дискриминация сфер жизни и бизнеса?
Руководители владимирских автошкол тоже ждут и переживают. Этой «черной полосе» нет конца и края. Здесь надеялись открыться уже с 17 мая, но вышло новое распоряжение губернатора.
— Мы получили информацию от департамента образования, где нам разрешают работать только дистанционно. Но кому из учеников это надо сейчас? Что они усвоят? Вот теперь всей школой вместе с губернатором ждем улучшения эпидемиологической картины во Владимирской области. Может быть, хотя бы с июня нам разрешат нормально работать, — надеются в одной из владимирских автошкол.
В другой автошколе нам рассказали, что здесь были вынуждены снизить цены на теорию, сделать большую скидку, чтобы не потерять всех клиентов. Даже организовали индивидуальные занятия. А вождение также под запретом.
— Инструкторам сейчас запрещено ездить по городу на своих авто. Но, как мы слышали, со следующей недели в ГИБДД обещают начать принимать экзамены, у кого сроки подходят, медсправки заканчиваются. У кого уже теория и автодром сданы, остался только город. Соответственно, начнем потихоньку ездить, — рассказали «Призыву» в автошколе.
На это в пресс-службе регионального УМВД ответили, что за возобновление полноценной учебы в автошколах отвечает департамент образования. А если говорить про выпускников автошкол, они сейчас вполне могут сдать экзамены, встав в очередь на портале госуслуг.
— Государственные услуги по приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений осуществляются в полном объеме, но только по предварительной записи через ЕПГО, — пояснили«Призыву» в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Ранее «Призыв» сообщал, что детские сады начали возобновлять работу. Для малышей открыли дежурные группы.
Татьяна Данилова
Фото «Призыва»
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