Автошколы выступили с коллективным обращением к властям

Инструкторы просят возобновить обучение

Инструкторы и ученики автошкол по всей Владимирской области переживают сейчас нелегкие времена. У них одна общая проблема — запрет на работу. Водители второй месяц сидят без зарплат, а их воспитанники без вождения. Все надеялись, что окончание «нерабочего» периода коснется их тоже. Но сейчас занятия с инструкторами запрещены. С отчаянной просьбой дать людям работать выступили ковровские автошколы.

У нас кредиты, ипотеки, у некоторых это единственный заработок в семье. Ученики измучились, у некоторых получение прав связано с профессиональной деятельностью, пенсионные взносы платить нечем, у многих есть дома нечего. Почему мы попадаем под такие санкции? Ведь мы учим не малых деток, а взрослый контингент, – возмущается инструктор Дмитрий Куликов.

Представители сразу нескольких автошкол обратились к властям Коврова. Люди недоумевают по поводу таких жестких ограничений. При этом, говорят инструкторы, в соседних Ярославской и Нижегородской областях автошколам дали добро. Люди начали работать в прежнем графике. Во Владимирской области исключения из правил тоже есть. Например, в Камешково школам, готовящим призывников-водителей, учеба не запрещена. Они выполняют заказ Минобороны.

Денис Павлов, директор ковровской автошколы:

  • Хотим отметить, что общественному транспорту и такси разрешено осуществлять свою деятельность в полном объеме. Хотя скопление людей в них намного больше.
  • Наш вид деятельности намного безопаснее. Инструкторы работают с определенным кругом лиц. Это 8-10 человек. В день проходят 4-5 занятий.
  • Из-за сложившейся ситуации срок обучения может быть растянут на неопределенный срок, так как количество учеников накапливается как снежный ком.
  • Просим разрешить вас проходить практику по вождению транспортных средств ученикам автошкол с использованием средств индивидуальной защиты: маски, перчатки, обеззараживать авто после каждого ученика.

В администрации Коврова на обращение «Призыва» за разъяснением ответили, что бессильны и не могут чем-либо помочь городским автошколам.

Перечень организаций, кому разрешено работать, устанавливает губернатор, поэтому мы к этому никакого отношения не имеем. И когда будет принято положительное решение для автошкол, мы не можем вам сказать. Самой автошколе не запрещено осуществлять свою деятельность. Но они производят обучение, то есть нанимают ИП, и вот их услуга вождения запрещена пока, — сообщили в местной администрации.

 При этом ГИБДД работает. Там готовы принимать экзамены.

Многие ученики, по словам инструкторов, уже впадают в истерику. Люди утрачивают выработанные навыки вождения. Хотя уже готовы были сдавать экзамены. И тут такая длинная отсрочка.

— Кошмарная ситуация, конечно. И мы тоже потеряли в деньгах. Прошли теорию, вождение уже подходило к концу. В мае должны были экзамен сдавать. Теперь нам заново обучаться всему? Что происходит вообще? – возмущается ученица владимирской автошколы. – В классах занятия не проводят. Массового скопления людей нет. Почему бы не разрешить двум людям, инструктору и ученику, ездить в машине и принимать экзамены по расписанию? Какие СанПиНы будут при этом нарушены? Почему такая дискриминация сфер жизни и бизнеса?

Руководители владимирских автошкол тоже ждут и переживают. Этой «черной полосе» нет конца и края. Здесь надеялись открыться уже с 17 мая, но вышло новое распоряжение губернатора.

Мы получили информацию от департамента образования, где нам разрешают работать только дистанционно. Но кому из учеников это надо сейчас? Что они усвоят? Вот теперь всей школой вместе с губернатором ждем улучшения эпидемиологической картины во Владимирской области. Может быть, хотя бы с июня нам разрешат нормально работать, — надеются в одной из владимирских автошкол.

В другой автошколе нам рассказали, что здесь были вынуждены снизить цены на теорию, сделать большую скидку, чтобы не потерять всех клиентов. Даже организовали индивидуальные занятия. А вождение также под запретом.

У входа в ГИБДД

Инструкторам сейчас запрещено ездить по городу на своих авто. Но, как мы слышали, со следующей недели в ГИБДД обещают начать принимать экзамены, у кого сроки подходят, медсправки заканчиваются. У кого уже теория и автодром сданы, остался только город. Соответственно, начнем потихоньку ездить, — рассказали «Призыву» в автошколе.

На это в пресс-службе регионального УМВД ответили, что за возобновление полноценной учебы в автошколах отвечает департамент образования. А если говорить про выпускников автошкол, они сейчас вполне могут сдать экзамены, встав в очередь на портале госуслуг.

Государственные услуги по приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений осуществляются в полном объеме, но только по предварительной записи через ЕПГО, — пояснили«Призыву» в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что детские сады начали возобновлять работу. Для малышей открыли дежурные группы.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Теги: , , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение