Автобусы и троллейбусы возвращаются к привычному графику

Общественный транспорт во Владимире начинает работать по привычному графику. О возвращении к «докоронавирусному» расписанию сообщает мэрия. При принятии решения городские власти руководствовались поэтапной отменой ограничений, введенных из распространения COVID-19. Все больше людей выходит на работу, поток пассажиров растет.

Первым перевозчиком, возобновившим работу по обычному графику, стало муниципальное «Владимирпассажиртранс». В зависимости от маршрутов троллейбусы и автобусы предприятия уже сегодня вышли на линию в 5 часов утра, а завершат работу после полуночи. Начиная с завтрашнего дня, 15 мая, движение по ранее утвержденному расписанию возобновят остальные перевозчики.

Меры безопасности при этом не отменяются.

Салоны должны ежедневно обрабатывать дезинфицирующими средствами, а водители и кондукторы — работать в масках и в перчатках, подчеркивают в мэрии.

Во Владимире работает 8 троллейбусных и 33 автобусных маршрута. Подробная информация о графиках движения размещена на официальном сайте органов местного самоуправления vladimir-city.ru в разделе «Транспорт».

Ранее «Призыв» сообщал, что новый социальный автобусный маршрут № 16С появился в сети общественного транспорта Владимира. Он стартует с конечной остановки в микрорайоне 8-ЮЗ от улицы 3-й Кольцевой, едет через центр города и заканчивает движение в микрорайоне Заклязьменский.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»