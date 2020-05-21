Автобус № 55 меняет расписание

С 1 июня изменится расписание движения социального автобуса № 55С, курсирующего во Владимире по маршруту «Дворец детского (юношеского) творчества — деревня Злобино». Решение скорректировать время отправления отдельных рейсов данного маршрута в дневное время принято для удобства жителей микрорайонов Никулино, Шепелево и Злобино, сообщает мэрия.

Автобус поменяет расписание с 1 июня.

С 1 июня автобус № 55С будет отправляться от Дворца детского (юношеского) творчества в 6.10, 8.10, 12.00, 15.00, 18.10. Из микрорайона Шепелево — в 6.45 (6.55), 8.45 (8.55), 12.40 (12.55), 15.40 (15.55), 18.50 (19.00). Из деревни Злобино — в 6.50, 8.50, 12.50, 15.50, 18.55.

Ранее «Призыв» сообщал, что общественный транспорт во Владимире вернулся к привычному, «докоронавирусному» расписанию.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»