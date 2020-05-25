Аварийность после послабления режима самоизоляции резко подскочила

Свыше 100 водителей оформили за езду в пьяном виде по дорогам Владимирской области. За неделю зарегистрированы 30 аварий, в которых 2 человека погибли и 42 — получили ранения различной степени тяжести. В том числе травмированы 5 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 6 автоаварий. Полицейскими оформлены 267 происшествий с материальным ущербом.

Такой недельной статистики давно не было. Как только ввели послабления в режим самоизоляции, аварийность пошла в гору.

Смертельная авария произошла 18 мая в поселке Балакирево Александровского района. Водитель «Hyundai» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП один человек погиб, еще двое обратились за медицинской помощью.

ДТП по вине нетрезвого водителя произошло 21 мая в селе Завалино Кольчугинского района. Водитель «Opel» допустил съезд в кювет, после чего машина перевернулась. Водителя госпитализировали, пассажиру оказали помощь на месте аварии.

В дорожные сводки попал скутерист в Петушинском районе. 23 мая на федеральной трассе 26-летний водитель скутера при перестроении в левую полосу допустил столкновение с полуприцепом в составе тягача «Mercedes». Молодой человек отделался ушибами и ссадинами.

Недельную статистику пополнило необычное транспортное средство – снегоболотоход. В поселке Арсаки Александровского района 29-летний мужчина перевернулся на нем. С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга он доставлен в больницу.

О резонансной аварии с участием автобуса и четырех легковушек на прошлой неделе «Призыв» сообщал здесь.

Анна Тумановская

Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области

