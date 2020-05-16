Антисептики и маски: как защитить кожу лица и рук в период пандемии?

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Маски натирают, антисептики сушат
Пандемия коронавируса не только несет прямую угрозу жизни и здоровью людей, но и имеет несколько неприятных атрибутов: маски и кожные антисептики. А ведь раньше можно было спокойно гулять за руку и смотреть на лицо любимой или любимого. Однако теперь если и влюбляться, то только в прекрасные глаза своей второй половинки, ибо, кроме них, ничего не видно. А может, это и к лучшему, потому что под той самой маской на лице у многих в последнее время распустились, увы, не веснушки, а прыщи. А кожа рук стала настолько сухой, что многим представительницам слабого пола сразу же вспоминается Скарлетт О`Хара из «Унесенных ветром». Как бы героиня роскошно ни наряжалась, Ретт Батлер, заметив огрубевшие от работы руки своей возлюбленной, сразу же понимал: у нее проблемы.
Что же со всем этим делать? Как ухаживать за страдающей кожей, чтобы вернулись комфортное ощущение и ухоженный вид, «Призыву» рассказала владимирский врач-дерматолог Анастасия Новожилова.
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Совет № 1. Табу на косметику
Во время ношения маски формируется так называемый «парниковый эффект»: повышается как температура, так и уровень влажности кожи. Из-за этого возникают различные воспаления. Также они могут быть связаны с трением маски о ваше лицо. Все это способствует тому, что барьерные свойства кожи уменьшаются, а поры закупориваются.
Для того чтобы решить эту проблему, врач-дерматолог рекомендует на время отказаться от макияжа. Представьте, каково коже под маской?! А если на лице будет еще слой тонального крема, пудра и иные косметические средства, то все это может привести к воспалениям и высыпаниям, от которых будет сложно избавиться. Пусть во время самоизоляции кожа отдохнет!
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Совет № 2. Избегайте солнца
На дворе — май. Следовательно, активность солнца в ближайшие месяцы будет только возрастать. Длительное пребывание под ультрафиолетовыми лучами приводит к тому, что кожа начинает терять большое количество влаги, развивается фотостарение, появляются морщины. Но самая большая угроза — это возрастающие риски онкологических заболеваний. Поэтому перед выходом на улицу нужно обязательно использовать средства с SPF-защитой не менее 50. О том, как выбирать и применять солнцезащитные кремы, «Призыв» писал здесь. Не помешают также очки, головной убор с широкими полями или бейсболка с большим козырьком.
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Совет № 3. Скрабам - нет, салициловой кислоте - да
Приходя домой, желательно умываться сразу (конечно же, после тщательной обработки рук), добавив в свой «косметический рацион» гели с салициловой кислотой. Основная польза данной кислоты в том, что она проникает в кожу и расщепляет те жиры и липиды, из-за которых мертвые клетки кожи слипаются. Эти самые мертвые клетки – первопричина появления прыщей.
Скрабам же говорим твердое «нет»! Вместо них используем легкие пилинги. К примеру, с миндальной или молочной кислотами.
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Совет № 4. Увлажняем личико
Для лица в этот период как никогда важно увлажнение. Постоянное ношение маски травмирует кожу, препятствует свободному доступу воздуха. Можно использовать легкие увлажняющие средства, содержащие витамин F, а также церамиды. Это жиры, которые защищают нашу кожу от внешних факторов. Увлажняющие маски для лица рекомендуется использовать не реже 2 раз в неделю.
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Совет № 5. Спасительная вода
Известная всем истина о том, что нужно пить много воды, в нашей ситуации особенно актуальна. Рекомендуется выпивать до 1,5 литров воды в день. И первый стакан выпивать сразу после пробуждения, то есть до приема пищи. Это «запустит» обменные процессы в организме. Кроме того, вода выводит токсины, что особенно актуально в период борьбы с коронавирусной инфекцией. И, конечно, она насыщает влагой кожу.
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Совет № 6. Руки тоже увлажняем
Что касается кожи рук, то здесь также важно использовать увлажняющий крем 2 раза в день. Почему именно увлажняющий? Потому что в химических антисептиках, которыми мы все сейчас пользуемся, непременно содержится спирт, который способствует активному испарению влаги даже из глубоких слоев эпидермиса и дермы. Да и частое мытье рук с мылом иссушает кожу.
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Совет № 7. Овощи и фрукты в рационе
Питание, как известно, оказывает большое влияние на состояние нашей кожи. Полезно будет отказаться от мучного и жареного, кушать больше свежих фруктов и овощей. О том, как питаться, чтобы поддержать иммунитет в период самоизоляции, «Призыв» писал здесь.
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Совет № 8. Увлажняем даже воздух
И напоследок. В самоизоляции особое значение приобретает атмосфера в вашей квартире. Сухой воздух способствует тому, что иссушаются слизистые оболочки, а защитные функции организма, таким образом, снижаются. Исправить ситуацию поможет увлажнитель воздуха, который стоит приобрести. Этот прибор способен создать комфортный климат с оптимальным и полезным для здоровья человека уровнем влажности.
Ксения Пискунова
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