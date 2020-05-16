Антисептики и маски: как защитить кожу лица и рук в период пандемии?

Пандемия коронавируса не только несет прямую угрозу жизни и здоровью людей, но и имеет несколько неприятных атрибутов: маски и кожные антисептики. А ведь раньше можно было спокойно гулять за руку и смотреть на лицо любимой или любимого. Однако теперь если и влюбляться, то только в прекрасные глаза своей второй половинки, ибо, кроме них, ничего не видно. А может, это и к лучшему, потому что под той самой маской на лице у многих в последнее время распустились, увы, не веснушки, а прыщи. А кожа рук стала настолько сухой, что многим представительницам слабого пола сразу же вспоминается Скарлетт О`Хара из «Унесенных ветром». Как бы героиня роскошно ни наряжалась, Ретт Батлер, заметив огрубевшие от работы руки своей возлюбленной, сразу же понимал: у нее проблемы.

Что же со всем этим делать? Как ухаживать за страдающей кожей, чтобы вернулись комфортное ощущение и ухоженный вид, «Призыву» рассказала владимирский врач-дерматолог Анастасия Новожилова.