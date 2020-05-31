Анастасия Моисеева: «Живу, чтобы помогать людям»

В голове – список с адресами, в руках – увесистые пакеты, на лице – обязательный атрибут нынешнего времени – маска. Анастасия Моисеева снова идет к людям, оказавшимся в сложной ситуации. Для тех, кто не может выйти из дома, продуктовые наборы и лекарства – жизненная необходимость.

Анастасию хорошо знают жители Владимира. Она работает в общественной организации «Милосердие и порядок», курирует социальное направление. В период пандемии мобилизированы все силы. Анастасия записалась в волонтерский штаб и развозит продукты старшему поколению.

— Из-за эпидемии многие люди оказались в зоне риска. Им крайне нежелательно выходить на улицу, некоторые тяжело переживают сложившуюся ситуацию. Хорошо, когда есть родственники, которые по первому звонку привезут все, что необходимо. Но есть бабушки и дедушки, которым, к сожалению, некому помочь. Для них приход волонтера — большое событие. Радуются, в первую очередь, вниманию. Ради их улыбок я это и делаю! – говорит Анастасия Моисеева.

Помогать тем, кто попал в беду, Анастасия Моисеева начала еще в раннем детстве. Чаще всего объектами спасения становились четвероногие. Брошенные на произвол судьбы собаки и кошки никогда не оставались без внимания Анастасии.

— Я всегда трепетно относилась к животным. Помню, в деревне летом сосед приручил собаку. Осенью, как это обычно бывает, он уехал в город, а ее оставил. Собака родила девятерых щенков. Сильно похудела, долго искала хозяина, тосковала по нему. Хозяин так и не вернулся, а мы до наступления холодов варили собачьему семейству еду, пристраивали щенков в добрые руки, — вспоминает Анастасия.

Анастасия принимала активное участие в общественной жизни школы, и в старших классах приняла решение – поступать на психолога. В тот год в пединституте открылась новая специальность «Социальная педагогика и психология».

— Я решила, что это моё: сочетание педагогики, психологии и общественной деятельности. У нас сложился дружный коллектив. Мы активно участвовали в творческих и спортивных мероприятиях, различных благотворительных акциях. Летом мне предложили поработать в военно-патриотическом лагере. Там отдыхали ребята подросткового возраста, многие были из неблагополучных семей. Было волнительно, но я согласилась. Прежде чем приступить к работе с детьми, мы, вожатые, должны были научиться всему, что хотели бы видеть в ребятах. Физическая подготовка, полосы препятствий, строгий режим дня, дежурство на кухне. Всё испытали на себе. Благодаря этому мы впоследствии заслужили уважение детей, стали для них старшими товарищами и наставниками. Этот опыт очень помог мне в дальнейшем, — вспоминает Анастасия.

Помощь людям – моя самая главная ценность. И в жизни, и в работе.

В 2007 году Анастасия Моисеева стала частью команды общественной организации «Милосердие и порядок». Сегодня Анастасия курирует социальное направление, взаимодействует с общественными организациями региона, отвечает за оказание помощи подшефным образовательным организациям Владимирской области.

— По инициативе председателя нашей общественной организации «Милосердие и порядок», депутата Государственной Думы Григория Викторовича Аникеева во Владимирской области реализуются социально значимые проекты. Все они направлены на поддержку жителей региона. В частности, второе десятилетие действует программа по оказанию социальной помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. За это время продуктовые наборы получили более восьми тысяч человек, — рассказывает Анастасия.

Работать с людьми непросто. Но Анастасия уверена: главное — найти подход к каждому человеку, подобрать правильные слова, поддержать в непростой период.

— К нам приходят люди разных возрастов. У всех свои вопросы, которые необходимо решить. Самое важное — внимательно выслушать человека и постараться ему помочь. Каждую ситуацию пропускаю через себя, переживаю. Наверное, это не совсем правильно, но по-другому я не умею. Да и не хочу, — говорит Анастасия.

Анастасия уверена: волонтером может стать любой человек. Всё, что для этого нужно: быть добрым, отзывчивым и неравнодушным.

— Меня иногда спрашивают: «Зачем тебе это?». Признаться, я никогда не задавала себе этот вопрос. Для меня это так естественно: жить и помогать окружающим. Мне близко высказывание Сенеки: «Тот, кто делает добро другому, делает больше всего добра самому себе – не в том смысле, что ему будет за это награда, а тем, что сознание сделанного добра дает уже большую радость», — говорит Анастасия.

Юлия Денисова

Фото из личного архива Анастасии Моисеевой