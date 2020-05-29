Алкомаркетам официально запретили работать в жилых домах

Во Владимирской области закроются все кафе площадью до 50 квадратных метров, расположенные в жилых домах или на прилегающих территориях. Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного Собрания. Для так называемых наливаек долго не могли найти критерии, запрещающие их работу. На последнем заседании разгорелась дискуссия по поводу площади.



Депутат Вячеслав Александров предложил послабление – ограничить деятельность кафе с площадью до 40 квадратных метров. В Заксобрании есть полный список этих заведений. Спикер Владимир Киселёв перечислил названия баров, деятельность которых бы обелили. Даже по названию понятно, что в списке нет ни одного приличного кафе.

— Я вообще предлагаю дать возможность жителям согласовывать открытие таких заведений. И тогда новых наливаек больше не появится. И не будет коррупции и дебоширов. В жилых домах надо клубы открывать, спортивные и с патриотическим воспитанием, — считает депутат Иван Алтухов.

Депутат Алексей Русаковский заявил, что дистанцию для всех кафе от школ и жилых домов вообще надо максимально увеличить. Но его инициативу не поддержали.

Самым эффективным способом борьбы с наливайками оказалась пандемия.

Большинство депутатов одобрило первоначальную версию закона с ограничением в 50 квадратных метров. Если найдутся обиженные, то их обращения депутаты обещали рассмотреть и в случае необходимости внести корректировки. Судьбоносного решения ждали сотни жителей региона, которые устали жаловаться во все инстанции и терпеть шум и драки под окнами своих квартир.

Как «Призыв» сообщал ранее, депутаты позаботились о спокойствии горожан ещё одним своим решением – приняли закон о тишине. Пока неясно, кто будет контролировать его исполнение, но права на «тихий» час у нас есть.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»