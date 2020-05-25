Алексей Мозалёв покинул пост директора департамента здравоохранения

Свой пост сегодня покинул директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области. 25 мая стало последним рабочим днем Алексея Мозалева. Он написал заявление по собственному желанию, сообщает пресс-служба «Белого дома». Чиновник уже нашел другое место работы. По информации телеграм-каналов, это может быть министерство здравоохранения Нижегородской области. Чиновник проработал в регионе почти два с половиной года.

— Алексей Станиславович возглавлял областное здравоохранение с декабря 2018 года. На период его работы пришлось особенное напряжение, связанное с запуском в регионе национального проекта «Здравоохранение» – масштабной перестройки всей системы оказания медицинской помощи. Не всё задуманное при решении этой задачи удалось. Пришлось, например, на ходу перестраиваться из-за коронавируса. Но сделано главное: здравоохранение Владимирской области поставлено на рельсы нацпроекта и уверенно движется к достижению его показателей: повышению качества и доступности оказания медицинской помощи и, как следствие, увеличению продолжительности жизни во Владимирской области, – прокомментировал увольнение первый вице-губернатор Сергей Шевченко, курирующий социальный блок.

Будет проведен отбор на должность директора департамента здравоохранения.

Открыт прием документов от кандидатов на вакантную должность. Условия размещены на сайте областной администрации.

Ранее «Призыв» сообщал, что к работе приступили три новых заместителя директора департамента здравоохранения. Наталья Поляновская будет контролировать и координировать работу отдела экономического анализа и прогноза, отдела бухгалтерского учёта и отчётности и отдела контрольно-ревизионной работы. Александр Жестков будет отвечать за работу отделов госзаказа и имущественных отношений, информационно-компьютерного и материально-технического обеспечения. Евгений Тяпкин будет контролировать и координировать работу отдела организации медицинской помощи и отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»