Акушерский корпус ОКБ закрыли из-за коронавируса

Акушерский корпус областной клинической больницы не принимает пациентов. Как пояснили «Призыву» в региональном управлении Роспотребнадзора, родильный дом закрыли в связи с выявленным случаем коронавируса. В медучреждении проводят дезинфекцию. Тесты на COVID-19 взяли у ближайшего круга контактов.

— Предписание о временном закрытии акушерского корпуса областной клинической больницы выписано в связи с постановкой диагноза коронавирус у одной из пациенток. Медучреждение закрыто для проведения заключительной дезинфекции. Дата возобновления работы пока открыта. Все будет зависеть от результатов анализов, которые мы взяли, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

По нашей информации, женщина с признаками коронавируса родила ребенка в конце апреля. 2 мая у нее пришел положительный тест на COVID-19. За это время она могла заразить, как минимум, пятерых сотрудников медучреждения и несколько беременных женщин. Часть из них госпитализированы в инфекционный госпиталь, развернутый на базе хирургического корпуса ОКБ. Некоторые уже стали мамами. Но эта информация еще нуждается в подтверждении. «Призыв» отправил официальный запрос в департамент здравоохранения по ситуации в акушерском корпусе ОКБ.

Врачей и пациентов акушерского корпуса проверят на коронавирус

Ранее официальные структуры сообщили только об одной пациентке с коронавирусом, которая благополучно родила девочку. Операция кесарева сечения прошла в сложных условиях инфекционного госпиталя. Врачи работали в защитных комбинезонах, очках, респираторах. На руках — три пары перчаток. К счастью, осложнений удалось избежать.

На данный момент женщин, которые планировали рожать в ОКБ, по нашей информации, перераспределили по другим медучреждениям региона. И альтернатив у беременных немного. Как известно, родильный дом № 2 работает на прием только рожениц с гриппом и ОРВИ. Учреждение здравоохранения не заполнено даже на четверть. Из 120 коек, по нашим данным, занято не больше 25. Большинство родов сейчас принимаю в областном перинатальном центре.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область побила свой антирекорд по числу инфицированных.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»