Афиша самых интересных онлайн-событий на майские выходные

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Самые лучшие трансляции региона-33
Учреждения культуры Владимирской области с связи с ограничительными мерами, направленными на противодействие коронавирусной инфекции, по-прежнему проводят свои мероприятия в дистанционном режиме. В этой афише собраны самые интересные онлайн-программы на ближайшие выходные. Большинство из них посвящены Дню славянской культуры и письменности, который отмечается 24 июня.
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Владимирский драматический театр
22 мая в 18.00 — трагедия «Король Лир» (16+). Король Британии, достигнув преклонных лет, принимает решение избавиться от тягот правления, раздав свои владения трем дочерям. Он затевает «конкурс» красноречия в выражении «силы дочерней любви». В результате грубый подхалимаж старших принят за чистую монету и награжден. А сдержанность и искренность Корделии, дочери младшей и любимой, наказаны с непомерной жестокостью – проклятие, изгнание, полное отречение. Зло и несправедливость возвращаются к Лиру бумерангом, принеся сумасброду трагически запоздалое прозрение… Постановщик спектакля – известный литовский режиссёр Линас Зайкаускас мастерски сочетает метафоризм и внешний аскетизм оформления западно-европейской режиссёрской школы с традициями русской психологической школы.
24 мая в 18.00 — дуэль на краю света «Загадочные вариации» (16+). К уединившемуся на острове писателю, нобелевскому лауреату, является провинциальный журналист. Он всего лишь хочет взять интервью, но писатель не так-то прост. Скоро история начинает попахивать детективом. Визит журналиста оказывается расследованием. А над всем этим царит великая любовь. Любим ли мы реального человека или его образ, который чувство создает в нашем воображении?
Трансляции можно посмотреть на странице театра «ВКонтакте».
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Владимирский областной театр кукол
23 мая в 18.00 — «Верую» (12+). Спектакль поставлен на основе реальных событий, произошедших несколько лет назад в России. Сын Евгении Родионовой добровольно пошёл служить в одну из горячих точек России и попал в плен к боевикам. Мать тяжело переживает страшную весть о его гибели. Но судьбе не удаётся её сломить. Евгения Родионова находит в себе силы жить, чтобы творить добро.
24 мая в 11.00 — «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (6+). Это сказка о необыкновенной детской фантазии, которая спасает от одиночества. Легкий на подъем, озорной, красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом рассвете сил поднимет вам настроение и поможет найти выход из любой безвыходной ситуации. Надо только позвонить в колокольчик…
Владимирский областной театр кукол транслирует свои спектакли в своей социальной сети «ВКонтакте».
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Театр «Разгуляй»
23 мая в 13.00 — музыкальный спектакль «Конёк-Горбунок» (6+) по мотивам сказки Павла Ершова. Зрителей ждет яркое сказочное действо, в которое их вовлекут главные герои сказки — крестьянский сын Иван и его верный друг Конек-Горбунок. Друзей ждет множество испытаний, пройти которые им поможет только дружба, способная творить самые настоящие чудеса. Активно используемый световой экран, на который спроецированы картинки дремучего леса, где Иван находит перо Жар-птицы, а также морских волн, из которых выходит Царь-девица, создают ощущение реальности происходящего на сцене. Интересные костюмы, образы и музыка как всегда ярко и изобретательно украшают представление.
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Областная филармония
23 мая в 19.00 — в прямом эфире концерт (6+) больших друзей областной филармонии. Ровшан Мамедкулиев — музыкант-виртуоз, которого называют «поэтом гитары». Екатерина Мочалова – призер многих международных конкурсов, виртуозно владеющая двумя инструментами – домрой и мандолиной.
24 мая в 16.00 – онлайн-марафон «Не выходи из комнаты» (16+), посвящённый 80-летию великого поэта Иосифа Бродского.
Также самые интересные клипы и истории областная филармония выкладывает для вас в #ЖитьТворитьЛюбить , #Жизньпродолжается и #МУЗЫКАНАКАРАНТИНЕ на своихофициальных страницах в соцсетях:
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Центр классической музыки
22 мая — трансляции концерта «Шедевры мировой симфонической классики» (6+) от 05.12.2019 года. На сцене Центра классической музыки совместно с Владимирским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артема Маркина выступит заслуженный артист России Борис Андрианов. В программе вечера прозвучит: концерт для виолончели с оркестром. М. Вайнберга и симфония № 8 А. Брукнера.
Начало трансляций в наших социальных сетях:
ВКонтакте – в 18.00
Фейсбук – в 17.00
На сайте Культура.РФ – в 18.00
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Областной дом работников искусств
22 мая в 17.00 — трансляция концерта музыкального объединения «Акустический портал» (6+). Это творческий дуэт двух независимых авторов-исполнителей Алексея Капралова и Елены Мамоновой. Это новый взгляд на авторскую песню в жанре акустический сюр.
Песни и стихи, которые прозвучат на концерте, принадлежат Алексею Капралову и Елене Мамоновой. Тематика песен разнообразна. Это и размышления о чём-то волнующем, и обычные слова о ценностях, которые понятны всем. Тексты и музыкальные обороты, часто завуалированные, позволяют слушателю создать собственную картинку из тех миниатюр, которые будут представлены авторами.
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Гороховецкий историко-архитектурный музей
23 мая в 13.00 – трансляция концерта «Те самые песни… За дальнею околицей» (6+) из цикла «Музыкальные сезоны в Гороховецкой глубинке», посвященный музыкантам и поэтам советского времени. В программе прозвучат песни на стихи Михаила Исаковского, Михаила Матусовского, Льва Ошанина, Александра Фатьянова. В концерте примут участие музыканты из Москвы: тенор Алексей Волжанин, меццо-сопрано Лариса Волжанина, сопрано Ольга Фомичева.
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Муромский историко-художественный музей
22 мая в 16.00 — виртуальная экскурсия «Иконы Святителя Николая в коллекции Муромского музея» (6+).
В экспозиции «Муром-град. Сокровища древнего Мурома» находится пять икон Николая Чудотворца разного времени: древний образ Николая Угодника конца XIII — первой половины XIV века; икона Святителя Николая Чудотворца второй четверти XVI столетия; редкий образ под названием «Гостунский» конца XVI века; житийная икона, созданная около 1677 года; «Никола Можайский» рубежа XVII-XVIII вв. В виртуальной экскурсии вы сможете рассмотреть эти произведения, обратить внимание на иконографию и особенности написания, узнаете, в каких храмах Мурома они находились.
Трансляция открытия и ее запись можно будет посмотреть на сайте музея и на его страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Однокласники».
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Областная научная библиотека
24 мая с 11.00 до 15.00 — День славянской культуры и письменности (6+): тематические мастер-классы, викторины.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: dramavladimir.ru
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