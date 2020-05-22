Афиша самых интересных онлайн-событий на майские выходные

22 мая в 18.00 — трагедия «Король Лир» (16+). Король Британии, достигнув преклонных лет, принимает решение избавиться от тягот правления, раздав свои владения трем дочерям. Он затевает «конкурс» красноречия в выражении «силы дочерней любви». В результате грубый подхалимаж старших принят за чистую монету и награжден. А сдержанность и искренность Корделии, дочери младшей и любимой, наказаны с непомерной жестокостью – проклятие, изгнание, полное отречение. Зло и несправедливость возвращаются к Лиру бумерангом, принеся сумасброду трагически запоздалое прозрение… Постановщик спектакля – известный литовский режиссёр Линас Зайкаускас мастерски сочетает метафоризм и внешний аскетизм оформления западно-европейской режиссёрской школы с традициями русской психологической школы.

24 мая в 18.00 — дуэль на краю света «Загадочные вариации» (16+). К уединившемуся на острове писателю, нобелевскому лауреату, является провинциальный журналист. Он всего лишь хочет взять интервью, но писатель не так-то прост. Скоро история начинает попахивать детективом. Визит журналиста оказывается расследованием. А над всем этим царит великая любовь. Любим ли мы реального человека или его образ, который чувство создает в нашем воображении?

Трансляции можно посмотреть на странице театра «ВКонтакте».