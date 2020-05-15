Афиша первой в истории Ночи музеев в режиме онлайн

«Ночь музеев» (6+) проведет и Музей ложки на своей страничке «ВКонтакте».

В 17.00 вас ждет мастер-класс по изготовлению цветочной композиции из ложек от мастерицы Полины Паниной.

В 19.00 пройдет лекция-экскурсия о цветочных символах на ложках коллекционера и руководителя музея Татьяны Пикуновой, которая закончится онлайн-викториной с подарочками.

В 20.00 начнутся сказки о девочке, которая родилась на чудесном цветке, Дюймовочке. Еще вы увидите шедевры Николаса Гиша из олова и чудесные иллюстрации члена Союза художников России Юрия Ткачева.