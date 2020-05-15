Афиша первой в истории Ночи музеев в режиме онлайн

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Самые интересные трансляции региона-33
В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все мероприятия «Ночи музеев» переносятся в онлайн. 16 мая на сайтах музеев Владимирской области и на их страницах в социальных сетях будут идти прямые трансляции экскурсий, онлайн-выставок, лекций, мастер-классов. В этой афише вы найдете все самые интересные мероприятия, которые пройдут в рамках «Ночи музеев-2020», а также лучшие онлайн-трансляции других учреждений культуры региона-33.
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Владимиро-Суздальский музей-заповедник
«Ночь музеев» ВСМЗ (6+) будет посвящена грядущему открытию обновленного Музея хрусталя во Владимире. 16 мая с 19.00 музей работает онлайн в социальной сети «ВКонтакте».
19.00. Видеоприветствие. Презентационный ролик музея-заповедника, созданный при участии известного телепутешественника Михаила Кожухова.
19.10. Видеооткрытка «Гимн стеклу». Новый видеоролик о гусевском стекле из коллекции ВСМЗ.
19.20. ЭКСКЛЮЗИВ. Видеопрогулка со Светланой Мельниковой по залам Музея хрусталя во Владимире, где завершается монтаж новой экспозиции.
20.00. Хрустальных дел мастера. Видеозарисовки об известных гусевских художниках.
20.30. Мастер-класс для детей «Мы рисуем витраж».
21.00. «Мы ждем скорой встречи!» Обращение Генерального директора музея-заповедника С.Е. Мельниковой в связи с Международным днем музея.
21.10. Видеоэкскурсия по выставке «Стекла связующая нить» с художником по стеклу Луизой Матосян.
21.45. Музейный календарь. Презентационные ролики о традиционных музейных праздниках.
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Центр пропаганды изобразительного искусства
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Музей ложки
«Ночь музеев» (6+) проведет и Музей ложки на своей страничке «ВКонтакте».
В 17.00 вас ждет мастер-класс по изготовлению цветочной композиции из ложек от мастерицы Полины Паниной.
В 19.00 пройдет лекция-экскурсия о цветочных символах на ложках коллекционера и руководителя музея Татьяны Пикуновой, которая закончится онлайн-викториной с подарочками.
В 20.00 начнутся сказки о девочке, которая родилась на чудесном цветке, Дюймовочке. Еще вы увидите шедевры Николаса Гиша из олова и чудесные иллюстрации члена Союза художников России Юрия Ткачева.
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Музей науки и человека «Эврика»
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Муромский историко-художественный музей
16 мая в 20.00 Муромский музей приглашает на программу «Мы вместе!» (6+) в рамках международной акции «Ночь музеев-2020».
Вы сможете:
— участвовать в виртуальных турах по экспозициям и выставкам «Музей на расстоянии»;
— пролистать самые яркие моменты международной акции «Ночь музеев» прошлых лет;
— увидеть выступление клуба исторической реконструкции «Вареж»;
— услышать стихи Натальи Смирновой;
— встретиться с художником-модельером Александром Шешуновым;
— получить напутствие Ильи Муромца;
— узнать, как влюбила себя в Муромский музей Мария Рубцова;
— увидеть работы театра кукол «Франт» по мотивам картин И.С. Куликова;
— присоединиться к приветствиям постоянных участников музейных акций: семейно-досугового центра «Подсолнух», научно-технического «Кибермузея», интерактивного музея «Хлебная горница» и др..
Онлайн-трансляция «Ночи музеев» пройдет на страницах социальных сетей «ВКонтакте» и «Однокласники».
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Гороховецкий историко-архитектурный музей
16 мая ровно в 10.00 сайт музея превратится в площадку для квеста «Лабиринт историй и загадочных артефактов» (12+). Он пройдет в рамках Международного дня музеев и Всероссийской акции «Ночь музеев-2020». Задача квеста – собрать буквы, составить кодовое слово. После выполнения каждого шага, у вас будут появляться символы (запишите их) и новые инструкции. Пройдя все шаги лабиринта и выполнив все задания, вы найдете 11 символов, которые и будут являться кодовым словом. За правильно отгаданное кодовое слово каждый участник квеста получит редкое издание, выпущенное Гороховецким историко-архитектурным музеем и которого нет в продаже.
16 мая в 19.00 в социальных сетях музея все желающие смогут увидеть онлайн-видеопазл «ЕРАЛАШ: Я в музее» (6+). В видеоряде собраны все топовые мероприятия 2019 года с участием гороховчан и гостей города. Вы увидите привычные и полюбившиеся музейные спецпроекты: «Ночь музеев-2019», «Самоваров день», а также «Ночь искусств-2019».
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Владимирский драматический театр
16 мая в 18.00 – мелодрама «Пять вечеров» (16+). В центре пьесы Александра Володина встреча (а может, и вся жизнь) двух «маленьких винтиков великого государства» – смешных, неловких, трогательных, но непобедимо прекрасных Мужчины и Женщины. Разлучённых войной и послевоенной трагической неразберихой. И мучительно вновь друг друга обретающих. Александр Володин наделил сюжет множеством выразительных деталей советского послевоенного быта и «специфической» психологии советских людей. Создателям спектакля удалось передать володинский лиризм и юмор с предельной чуткостью и «ностальгическим пониманием».
Трансляции можно посмотреть на странице театра «ВКонтакте».
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Владимирский областной театр кукол
16 мая в 11.00 — «Солнечный лучик» (0+). Острая боль одиночества, жемчужные слезы бедной Балеринки, которой бессердечно сломали ножку и выбросили на чердак, обязательно тронут сердце юного зрителя. Эту душевную и физическую боль чутко улавливает Мышонок, добрый и отзывчивый, готовый принести себя в жертву, лишь бы нежная и тонкая Балеринка перестала лить слезы.
17 мая в 11.00 — «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» (6+). В одном лесу жил крошка Енот. Он был маленьким, но храбрым. А для храбрости, как известно, когда-нибудь наступает проверка. И вот пришла пора крошке Еноту идти в ночной темный лес по очень важному делу… Спектакль подскажет маленьким зрителям, как победить страх, а большим зрителям – как помочь им в этом.
Владимирский областной театр кукол транслирует свои спектакли в своей социальной сети «ВКонтакте».
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Областной дом работников искусств
16 мая в 17.00 — трансляция концерта «На трёх китах» (6+) музыкального проекта «НЛО». Это аббревиатура первых букв имён его основателей Николая Прокофьева, Алексея (Лёхи) Дмитриева и Олега Зеленина, ушедших в 2001 году из популярной владимирской рок-группы «Постскриптум» (ныне «ПитСтоп»). Музыкальный проект «НЛО» не вписывается в рамки какого-то определённого стиля. Это нечто оригинальное на владимирской сцене. И с ним стоит познакомиться!
Сегодняшний проект «НЛО» это: Наталья Зиньковская — вокалист и душа этого маленького сообщества; Лёха (Алексей) Дмитриев — мастер звука, соло и бас-гитарист попеременно, а также автор и аранжировщик большинства исполняемых песен; Олег Зеленин — вокалист, гитарист, автор большей части исполняемого музыкального и поэтического материала; и Максим Минцев — соло-гитарист и также аранжировщик песен проекта «НЛО».
Трансляция концерта пройдет на странице ОДРИ «ВКонтакте».
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Областная научная библиотека
16 мая в 16.00 — поэтическая гостиная «Где оно, Лукоморье, твоё Лукоморье» (6+). Моногостиная шеф-редактора ГТРК «Владимир» Валерия Скорбилина, посвящённая жизни и творчеству Леонида Мартынова.
Поэт, журналист, прозаик, публицист родился 9 (22) мая 1905 года в Омске. Учился в классической гимназии, но не окончил. В 1920-м примкнул к группе омских футуристов — художников, артистов и поэтов. С 1921 начал печатать свои заметки в омской газете «Рабочий путь». От редакции он ездил в командировки по Сибири, Казахстану и Средней Азии, писал о строительстве Турксиба и первых совхозов-гигантов, занимался поисками мамонтовых бивней между Обью и Иртышем, а также древних рукописных книг в Тобольске. Журналистский опыт позже сказался и на тематике, и на поэтике Мартынова. В 1945 году в Москве вышла книга Мартынова «Лукоморье». Она стала центральной в его творчестве. В ней поэт пытался на основе преданий возродить миф о Сибири как о некогда существовавшем счастливом царстве.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/muzeylozhkivladimir
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