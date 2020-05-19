Abi продолжает стабильно работать в новых условиях

Состояние экономики волнует людей так же сильно, как и проблемы здоровья или безопасности. В жизни это вещи взаимосвязанные: есть работа — можешь обеспечить себя и семью, содержать жильё и вообще, как говорится, быть на плаву. Компания Abi — крупнейший работодатель во Владимире и в области — больше 6 тысяч сотрудников! О том, как работает эта компания в условиях новых реалий, «Призыв» поговорил с генеральным директором Abi Дмитрием Ивановым.

Подстройка под новые реалии

— Дмитрий Сергеевич, компания Abi по итогам 2019 года стала лидером российского рынка в своих категориях и входит в число системообразующих организаций Владимирской области. Это значит, что её работа во многом определяет «самочувствие» экономики региона. Поэтому сразу же вопрос: как чувствует себя компания в условиях, связанных с пандемией?

— Мы работаем надёжно, бесперебойно, продолжаем производить продукты. Для нас важно поддерживать стабильность обеспечения продуктами питания Владимирской области и страны в целом. Потребительское поведение россиян с точки зрения питания мало изменилось: большинство покупает ту еду, к которой привыкло. Ажиотажный спрос на крупы и гречку снизился. А потребление привычных продуктов позволяет людям почувствовать стабильность и чуть большую уверенность в завтрашнем дне. На Abi в этом контексте лежит большая ответственность — продукция компании пользовалась и пользуется устойчивым спросом. Об этом говорят данные прошлого года. Доля нашей компании на российском рынке колбас и сосисочных изделий достигла 8%, это больше чем у любого другого производителя. Аналогичный показатель в категории замороженных полуфабрикатов, а доля Abi на рынке замороженных полностью готовых продуктов выросла почти до 15%. Это очень серьёзные цифры. И когда вы спрашиваете, есть ли изменения, связанные с распространением коронавируса, то, наверное, можно ответить так: в этих условиях мы еще более остро чувствуем ответственность как крупного работодателя и поставщика продуктов питания для населения страны. И наша главная задача — сохранить рабочие места, обеспечить высокий объём производства продукции, её бесперебойную доставку, чтобы люди, пришедшие в магазины, всегда могли увидеть и купить свои привычные и любимые продукты, произведённые здесь, во Владимирской области.

— То есть ситуация с коронавирусом на компанию не повлияла?

— Повлияла, безусловно, но в другом плане. Мы усилили меры санитарной безопасности, закупили средства индивидуальной защиты, изменили график уборки: каждые два часа обрабатываем помещения дезинфицирующими средствами, ограничили перемещение персонала по цехам, провели массу других защитных мероприятий. Например, совместно с «Ростелекомом» на проходных пунктах заводов установили тепловизоры, которые дистанционно считывают температуру входящих. Малейшее отклонение от нормы — включается оповещение, идёт сигнал медицинскому персоналу и службе охраны. Пересмотрели работу сотрудников: всех, кого возможно, перевели на удаленный режим. Так что новую ситуацию мы, как и все, прочувствовали на себе, но это не отразилось на результатах работы. Временами было трудно, я бы даже сказал, что многие наши сотрудники в этих условиях проявили решительность, самоотверженность и другие лучшие человеческие качества. Это позволило нам ещё больше ценить друг друга, наш коллектив, нашу команду.

— Инвестиционные проекты пришлось корректировать? Ведь наверняка были новые проекты на 2020 год.

— Все начатые инвестиционные проекты в рамках долгосрочной стратегии Abi мы реализуем. Мы расширяем производство «Стародворских колбас». Наращиваем мощности предприятия «Мясная галерея». Недавно ввели новый автоматизированный центральный складской комплекс. Он полностью роботизирован, что позволяет организовать гибкую систему логистики в круглосуточном режиме. В целом за последние два года совокупный объём инвестиций компании составил более 4 миллиардов рублей — это очень существенный вклад в укрепление экономики Владимирской области. Что касается новых планов — они, безусловно, есть, они в силе, и решение об их внедрении будет приниматься с учётом конъюнктуры рынка, ситуацию на котором мы постоянно мониторим.

Про вакансии и налоги

— Ввод новых мощностей означает создание дополнительных рабочих мест. Сейчас это очень важно для людей и области. Привлекаете новые кадры?

— Компания развивается, естественно, растёт и число её работников. Этот процесс у нас идёт постоянно, только в прошлом году штат увеличился на 530 сотрудников. Сейчас их 6 700. Во Владимире, пожалуй, это самое крупное предприятие. Кроме владимирцев, оно даёт работу жителям почти всей области: служебные автобусы доставляют сотни людей из Собинского, Судогодского, Камешковского, Суздальского и других районов. Мы понимаем, что сейчас ситуация в экономике сложная, потому стараемся, чтобы коллектив Abi чувствовал себя «островком стабильности». Наша принципиальная позиция — сделать всё возможное для сохранения рабочих мест. Это и в интересах всей Владимирской области.

Abi входит в число самых крупных налогоплательщиков Владимирской области.

— Вот об этом отдельно. Сколько вы перечисляете средств в бюджет?

— В 2019 году совокупный объём налоговых отчислений Abi составил 3,3 миллиарда рублей. В бюджет области из них поступило 1,56 миллиарда. Идут отчисления в страховые фонды, обеспечивающие социальную стабильность не только работников компании, но и их семей. За 2019 год в Фонд обязательного медицинского страхования Abi перечислила более 211 миллионов рублей (это почти на 19% больше, чем в предыдущем году), в Пенсионный фонд — 843 миллиона рублей (+15%).

— А какие кадры сейчас требуются в Abi?

— В основном, рабочих и технических специальностей. Здесь такая картина. Мы понимаем, что на рынке труда Владимирской области готовых профессионалов — тех, кого можно принять в штат и сразу включить в работу, — мало. Людей приходится учить непосредственно на производстве. Здесь новички получают профессию. Человек должен многое понять, приобрести опыт, знания, навыки. Техника на заводах Abi сложная, современная, высокотехнологичная — не каждого к ней поставишь. С другой стороны, некоторые виды работы на производстве требуют и определенных физических качеств: она достаточно трудна, зачастую проходит в разных температурных режимах. И тут, безусловно, ответственная задача ложится на наших специалистов по персоналу. Они должны понять, способен ли кандидат обучаться, развиваться, имеет ли другие необходимые качества. Сейчас собеседования с желающими трудоустроиться проходят в безопасном режиме, но, тем не менее, это личная беседа, потому что только из непосредственного общения можно понять, подходит нам человек или нет.

Уровень средней зарплаты в Abi составляет 36 000 — 40 000 рублей.

— И всё же прямо по специальностям кто сейчас востребован?

— По рабочим профессиям — это формовщики, жиловщики, аппаратчики термической обработки, операторы линии. По техническим — слесари-ремонтники, мастера производственных участков, инженер КИПиА. Также мы ждем торговых представителей. Есть некоторые вакансии и по офисным должностям, но это отдельные позиции, вряд ли сейчас стоит об этом говорить.

Что на перспективу?

— Давайте всё-таки о будущем. С 12 мая страна начнёт выход из режима ограничения, связанного с пандемией. Люди надеются на возвращение к нормальной жизни. Покупательский спрос в перспективе вырастет, как и избирательность покупателей. Abi планирует расширить ассортимент продукции, порадовать новинками?

— Мы постоянно, на протяжении многих лет, изучаем потребительское поведение, и буду справедлив, если скажу, что Abi понимает своего покупателя. В структуре компании работает подразделение, обеспечивающее анализ потребительских предпочтений, разработку и запуск новых продуктов, и это позволяет насыщать рынок популярными, востребованными продуктами. Мы изучаем вкусовые предпочтения, ожидания людей от продуктов, размеров упаковки, смотрим за тем, как образ жизни влияет на потребление продукции. Одни из недавних наших новинок — это колбасы и ветчина линейки «Дугушка» от бренда «Стародворье». Может, уже видели в магазинах — это колбасные изделия необычной изогнутой формы. Мы постарались на современном производстве воспроизвести традиционные и вкусные деревенские рецепты. Совсем недавно появился новый продукт — «Супермени» от бренда «Горячая штучка». Это уже готовые пельмени, которые не надо варить, достаточно просто разогреть в микроволновке. Мы не только производим новые продукты, но и в ответ на запросы рынка готовим форматные расширения. Скажем, недавно сосиски «Сливочные» от бренда «Вязанка» вышли в новой упаковке семейного формата — она больше традиционной. Это удобно для большой семьи, как раз, когда все дома и лучше лишний раз не ходить в магазин. Сейчас к старту готовятся еще несколько новинок, но пока не буду раскрывать все карты. В скором времени, надеюсь, всё увидите сами.

— А если смотреть в долгосрочной перспективе? Я сейчас не ассортимент продукции имею в виду, а в целом планы развития Abi на ближайшие, ну, скажем, пять лет. Какими они будут?

— Abi давно вышла на тот уровень, когда постоянное развитие стало составной частью её системы, необходимостью, обусловленной наряду с потребностью самой компании и тем положением, которое она занимает в российской экономике. Поэтому, безусловно, будет расширение её производственных мощностей, совершенствование автоматизированных систем, наращивание доли компании во всех категориях присутствия. Abi — один из лидеров рынка продуктов питания в России, и мы продолжим делать все необходимое, для того чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны.

Николай Лившиц

Фото пресс-центра компании Abi