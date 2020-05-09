9-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе

Во Владимире на нерегулируемом пешеходном переходе сбили мальчика 2011 года рождения. Случилось это накануне около 20.30 на улице Нижняя Дуброва. По предварительной информации, наезд на ребенка совершил водитель автомобиля «Skoda», уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Мальчик был госпитализирован.

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Ранее «Призыв» сообщал, что после послабления режима самоизоляции, аварийность во Владимирской области резко подскочила.

Ольга Ефремова

Фото предоставлены пресс-службой УМВД России по Владимирской области