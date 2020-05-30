63 человека заболели и 118 выздоровели от коронавируса

Во Владимирской области выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. И это за один день. Выздоровели от COVID-19 почти в два раза больше человек. Диагноз сняли со 118 заболевших. И это абсолютный рекорд за все время наблюдения. Всего отрицательные тесты уже получили 685 ранее инфицированных жителей области. При этом долгое время регион был в числе отстающих по этому показателю.

К сожалению, пополнилась и печальная статистика. Опасную болезнь не смог пережить еще один житель области. Общее число погибших от коронавируса — 21 человек. Только за прошедшую неделю подтвердились сразу 6 летальных случаев от COVID-19.

Многие умершие поздно обратились к врачу.

Самая сложная ситуация во Владимире. За сутки 17 новых случаев заражения. В областном центре инфицированы 539 человек. Это пятая часть всех носителей вируса в регионе.

7 человек добавил Гусь-Хрустальный, 5 — Ковров, по 4 случая заражения — в Александрове, Муроме, Вязниках и Суздале. По 3 инфицированных добавили Судогда, Киржач и Меленки. По два — Юрьев-Польский, Гороховец и Красная Горбатка. По одному человеку заболели в Кольчугино, Собинке и Камешково. В общей сложности коронавирус диагностировали за сутки у жителей 16 районов области.

В общей сложности COVID-19 подтвержден у 2617 человек. Активными носителями вируса являются 1911 из них. На этом фоне сегодня в регионе начат первый этап смягчения ограничений. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото РИА Новости