48 новых случаев коронавируса зафиксированы во Владимирской области за сутки

Во Владимирской области положительный тест на коронавирус получили 48 человек. И это за один день. По данным регионального управления Роспотребнадзора, общее число заболевших достигло 944. Сорок три носителя опасной инфекции уже выздоровели, двенадцать человек скончались. Для сравнения, ровно месяц назад, 5 апреля, в области официально были выявлены всего три носителя COVID-19: два жителя Владимира, проходившие лечение на дому, и один ковровчанин, скончавшийся от пневмонии на фоне коронавируса в Центральной городской больнице города оружейников.

Второй день подряд больше всех новых случаев инфицирования выявляется в Гусь-Хрустальном. За 24 часа списки заболевших пополнили 15 местных жителей. Накануне было 22 случая заражения. Город стеклоделов преодолел первую сотню по общему количеству заболевших. COVID-19 подтвердился у 104 местных жителей.

Растет число инфицированных коронавирусом и во Владимире.

За сутки диагноз подтвердился у 13 человек. В общей сложности носителями опасной болезни является 151 местный житель. Больше только в Петушинском районе, где COVID-19 подтвержден у 208 человек. Однако в закрытом на карантин муниципалитете второй день подряд нет новых случаев инфицирования. Не хотелось бы, чтобы это затишье было перед бурей.

По пять человек за сутки прибавили Ковров и Муром. Три случая инфицирования в Собинском районе. По два в Суздале и Камешково. По одному заболевшему в Александрове, Судогде и Юрьеве-Польском. Удивительным образом в списке свободных от коронавируса мест продолжает оставаться Селивановский район.

Рост числа заболевших в регионе связывают в числе прочего и с увеличившимися объемами тестирования. В сутки в лабораториях медицинских учреждений проводится более тысячи анализов. В скором времени для обследования больных COVID-19 администрация Владимирской области собирается приобрести новый передвижной компьютерный томограф. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: ТАСС