16 пьяных водителей выловили за одни сутки

Во Владимирской области только за минувшие сутки на дорогах было остановлено 16 нетрезвых водителей. По вине одного из нарушителей произошло ДТП с пострадавшим. По предварительной информации, 19 мая в 06.40 на 3-м км автодороги Бетонка — Красный Огорок — Ратьково — Заречье — Новосергеево в Киржачском районе водитель автомобиля «BMB-Х5» 1980 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, при прохождении правого поворота съехал в кювет. Пострадал пассажир автомобиля 1979 г.р.

С травмами пострадавший был госпитализирован в больницу.

Между тем в регионе на 25% увеличилось число ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. По итогам трех месяцев сотрудниками Госавтоинспекции было составлено 1123 административных материала за управление транспортом в состоянии опьянения. 103 водителя совершили правонарушение повторно и будут привлечены к уголовной ответственности.

Сотрудники полиции напоминают, что, садясь за руль в нетрезвом состоянии, водители подвергают опасности не только себя, но и других людей, а также призывают сообщать о пьяных в дежурную группу Госавтоинспекции по телефону (4922) 54-16-65. Для таких нарушителей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение предусмотрена уже уголовная ответственность.

Ранее «Призыв» сообщал, что в ДТП попал 11-летний водитель мопеда.

Ольга Ефремова

Фото: spo.mosmetod.ru