16 пьяных водителей выловили за одни сутки

Нарушители отстранены от вождения

Во Владимирской области только за минувшие сутки на дорогах было остановлено 16 нетрезвых водителей. По вине одного из нарушителей произошло ДТП с пострадавшим. По предварительной информации, 19 мая в 06.40 на 3-м км автодороги Бетонка — Красный Огорок — Ратьково — Заречье — Новосергеево в Киржачском районе водитель автомобиля «BMB-Х5» 1980 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, при прохождении правого поворота съехал в кювет. Пострадал пассажир автомобиля 1979 г.р.

С травмами пострадавший был госпитализирован в больницу.

Между тем в регионе на 25% увеличилось число ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. По итогам трех месяцев сотрудниками Госавтоинспекции было составлено 1123 административных материала за управление транспортом в состоянии опьянения. 103 водителя совершили правонарушение повторно и будут привлечены к уголовной ответственности.

Сотрудники полиции напоминают, что, садясь за руль в нетрезвом состоянии, водители подвергают опасности не только себя, но и других людей, а также призывают сообщать о пьяных в дежурную группу Госавтоинспекции по телефону (4922) 54-16-65. Для таких нарушителей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение предусмотрена уже уголовная ответственность.

Ранее «Призыв» сообщал, что в ДТП попал 11-летний водитель мопеда.

Ольга Ефремова 

Фото: spo.mosmetod.ru

 

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