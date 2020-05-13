13-летний подросток попал под поезд

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России выясняют обстоятельства травмирования 13-летнего подростка на железной дороге. Инцидент произошел в Муроме. Установлено, что 13 мая около 16.40 мальчик попал под поезд. С тяжелыми травмами он был доставлен в реанимацию. Со слов очевидцев, пострадавший находился на железной дороге вместе с другими подростками.

Пострадавший мальчик находится в реанимации.



Подростки пытались прокатиться на поезде. Такая беспечность обернулась трагедией. 13-летний мальчик не смог удержаться и упал под железнодорожный состав. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа следователей и криминалистов.



— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также внесено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных происшествий, — сообщает Приволжское СУ на транспорте СК России.



Ранее «Призыв» сообщал, что в Коврове погибла четырехмесячная девочка. Малышка утонула в ванне во время купания.

Ольга Ефремова

Фото: kamensky.ru