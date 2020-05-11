11-летний водитель мопеда попал в ДТП

Водитель мопеда пострадал в ДТП. За рулем двухколесного транспорта оказался мальчик 2009 г.р. Авария произошла накануне в Собинском районе. По предварительной информации, в 19.50 на 11-м км автодороги Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево водитель мопеда «Ирбис-Альфа» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении иномарке «Skoda Octavia». В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован в больницу, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

В ведомстве отмечают, что с наступлением весеннего периода это уже не первое ДТП с участием двухколесного транспорта.

Аварии, в которых пострадали водители скутеров и мотоциклов, регистрировались в Суздальском районе, Лакинске и Владимире.

Всего за прошедшую неделю на территории Владимирской области произошло 19 ДТП, в которых 25 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди них трое несовершеннолетних. Выявлены сто водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее «Призыв» сообщал, что «Приора» влетела в «Nissan» на Огуречной горе во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото УМВД России по Владимирской области