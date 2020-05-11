11 беременных женщин заразились COVID-19 в областном роддоме

Вспышка коронавируса, зафиксированная в акушерском корпусе областной клинической больницы, привела к заражению сразу 11 беременных женщин. Эти данные «Призыву» подтвердили в региональном департаменте здравоохранения. На данный момент будущие мамы обследованы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Женщины выписаны домой. Родильный дом пришлось закрывать на карантин, он уже прошел дезинфекцию и сейчас работает в обычном режиме.

— В отделение патологии была госпитализирована женщина, которая стала источником распространения инфекции для других 11 беременных. По состоянию на 26 мая акушерский корпус ОКБ работает в обычном режиме, — ответили на запрос «Призыва» в облздраве.

По данным «Призыва», женщина с признаками коронавируса родила ребенка в конце апреля. 2 мая у нее пришли положительные анализы на COVID-19. За это время заразились не только беременные, но и сотрудники учреждения. По информации областного департамента здравоохранения, среди инфицированных оказались 8 специалистов, работающих в акушерском корпусе. Сколько из них врачей или медицинских сестер, не сообщается.

COVID-19 подтвердился у 8 сотрудников акушерского корпуса ОКБ.

Стоит отметить, что информация о вспышке коронавируса в учреждении здравоохранения для беременных вообще дается очень дозированно. О том, что акушерский корпус ОКБ не принимает пациентов, журналистам пришлось узнавать из собственных источников. Ранее официальные структуры сообщили только об одной пациентке с коронавирусом, которая благополучно родила девочку. Операция кесарева сечения прошла в сложных условиях инфекционного госпиталя. Врачи работали в защитных комбинезонах, очках, респираторах. На руках — три пары перчаток.

Всего, по данным «Призыва», на данный момент малышей родили 9 женщин, у которых предположительно был диагностирован коронавирус. Часть из них стали мамами в инфекционном госпитале, некоторых перевели в больницу для пациентов с COVID-19 из акушерского корпуса ОКБ. Одна женщина родила в Александрове.

Новорожденных малышей, появившихся у женщин с диагнозом COVID-19, проверяют на коронавирус. К счастью, у детей анализы пока отрицательные. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото»Призыва»