Золотые ворота — символ восходящего солнца

На эту весну у программы «Точка на карте» были грандиозные планы, ведь в нашей области столько интереснейших мест, о которых можно рассказывать бесконечно. Однако сейчас нам, как и вам, дорогие читатели, приходится планы корректировать. Команда проекта тоже соблюдает самоизоляцию. Но накануне мы успели снять выпуск про гордость нашего города, уникальный памятник архитектура XII столетия — Золотые ворота. И этими потрясающей красоты кадрами мы хотим вас немного порадовать сегодня.

В глубокой древности Золотые ворота защищали Владимир от внешней угрозы. На их стенах сражались владимирцы в феврале 1238 года, отбиваясь от орд хана Батыя. И по сей день каждое утро над Золотыми воротам встает солнце, озаряя все вокруг своими теплыми лучами и давая надежду каждому из нас на то, что жизнь продолжается.

Почему же ворота называются Золотыми, когда и кем они были построены, что означает загадочное граффити на старинной лестнице внутри сооружения и из чего же все-таки были сделаны массивные двери, надежно запиравшие город, рассказывает народный гид Алексей Валентинович.

Утопия Андрея Боголюбского

Летописные источники сообщают, что Золотые ворота были заложены князем Андреем Боголюбским в апреле 1158 года. То есть ровно 862 года назад. По некоторым данным строительство было начато зодчими из Галицко-Волынского княжества или Польши. Однако есть сведения, что князь сменил бригаду — достраивали сооружение уже западно-европейские мастера, которые возводили и Успенский собор, и церковь Покрова на Нерли, и княжеские палаты в Боголюбово.

Строительство шло из белого камня (известняка-ракушечника) в технике полубутовой кладки. Из прочных блоков была сложена коробка здания, внутрь которой засыпали щебень и залили раствор. Способ надежный, но совсем не дешевый.

Белокаменное строительство было знаком престижа княжеской власти. И Золотые ворота возводились Андреем Боголюбским не только с утилитарной целью обороны, но и по идеологическим соображениям. Они были символом «града Божия», своеобразной утопической мечтой о «городе Солнца».

Курс на рассвет

Золотые ворота во Владимире — единственные сохранившиеся ворота домонгольского периода. Они были построены именно на восток. И каждое утро здесь наши предки (да и мы сейчас) видели восход солнца, которое озаряло древнее сооружение небесным светом. Это невероятно красиво. ( После окончания самоизоляции обязательно встретьте здесь рассвет. Кто бы мог подумать всего пару недель назад, что утреннее путешествие в центр города станет для нас непозволительной роскошью). А еще светило имело огромное значение для наших предков, олицетворяя жизнь, тепло и благополучие.

Интересно, что владимирские Золотые ворота были построены по образу ворот в Константинополе эпохи императора Феодосия II. В основе обоих зданий — Триумфальная арка. Кстати, царьградские ворота тоже ведут на восток.

Ризоположенская церковь

Обратите внимание, что на табличке памятника в качестве даты основания указан 1164 год. В этот год здесь была освящена надвратная Ризоположенская церковь. И до конца XVIII века она предположительно выглядела так:

А потом каменный храм разобрали. И вместо него построили кирпичный. Именно таким каждый из нас знает этот памятник архитектуры сегодня.

Не случайно церковь была посвящена празднику Положения Риз Пресвятой Богородицы. Предполагалось, что каждый входящий в город попадал под ее покров, под ее материнскую защиту.( Образ Богоматери украшает ворота и сейчас, ищите ее со стороны города.) Этому же празднику посвящен Ризоположенский монастырь в Суздале, программу о котором мы снимали не так давно.

Программа «Точка на карте» не прощается с вами! Как только будет возможно, мы обязательно продолжим съемки новых серий.

Подготовила Дарья Ермолина

Съемки и монтаж Дмитрия Киреева

Фото и видео «Призыва»