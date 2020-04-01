ЖизньОнлайн33: спектакли, концерты, тренинги и тренировки

-
Самые интересные трансляции 1 и 2 апреля
Во Владимирской области с 31 марта введен режим всеобщей самоизоляции. Но есть новости и повеселее. Все больше новых онлайн-проектов предлагают учреждения культуры. К ним подтягиваются спортивные и танцевальные клубы, а также психологи. Все, что мы когда-то откладывали на потом, можно сделать сейчас. Посмотреть с ребенком кукольный спектакль, посетить музей в Муроме, от души потанцевать и много другое. Самые интересные онлайн-трансляции 1 и 2 апреля «Призыв» собрал в этой афише.
-
Владимирский театр драмы
1 апреля в 18.00 пройдет онлайн-трансляция спектакля «КАБАРЕ. NO COMMENTS» (16+). В центре сюжета — история любви. Он — молодой композитор, талантливый музыкант, выпускник консерватории, ощущающий себя реформатором жанра. Она — начинающая талантливая артистка кабаре. Их счастливый творческий союз прекрасен, романтичен. И трагичен. Поскольку в мире шоу-бизнеса сильны иные страсти и интересы, нежели бескорыстная любовь и высокое искусство…
2 апреля в 18.00 зрителей приглашают в «Театральную гостиную» (16+) для встречи с известным режиссером и актером Дмитрием Астраханом, который в этом сезоне поставил в нашем театре спектакль по пьесе А. Островского «Доходное место».
Трансляции можно посмотреть на странице театра «ВКонтакте».
-
Владимирский театр кукол
1 апреля в 11.00 – «Сладкая ловушка» (6+). По сюжету сказки главная героиня, маленькая девочка Полина, живет в добром сказочном княжестве. Но хитрые злодеи мечтают завладеть Белым городом и его богатствами. Коварный план им помогает осуществить дурман-трава. Из нее злодеи сделали душистые разноцветные конфеты и заманили Полину обещаниями, что стоит ей попробовать эти конфеты, как все её мечты сбудутся. Как выбраться из этой «сладкой ловушки» и как противостоять этому злу, ребята узнают, посмотрев спектакль.
2 апреля в 11.00 – «Маугли» (6+) по книге Редьярда Киплинга. История осиротевшего индийского мальчика, выросшего в стае волков. Появление в спектакле различных видов кукол, необычная сценография, несвойственная для кукольного спектакля музыка помогают постановщикам раздвинуть рамки обычного мира и погрузить зрителей в сказочный, яркий мир индийских джунглей. Спектакль поставлен в жанре экшн.
Владимирский областной театр кукол транслирует свои спектакли в своей социальной сети «ВКонтакте».
-
Театр «Разгуляй»
1 апреля в 13.00 театр покажет для вас интерактивный музыкальный спектакль «Русская ярмарка» (6+). Спешите видеть! Будет весело! Заходите в группы театра:
-
Владимирская филармония
Филармония приглашает вас в интернет-пространство, чтобы посмотреть трансляции ее лучших концертных программ. Так 1 апреля состоится показ праздничного концерта «Русь приглашает друзей» (6+) в честь 40-летнего юбилея ГВХА «Русь» им. М.Н.Фирсова. Съемка программы была сделана 7 декабря 2014 года. В программе собраны лучшие номера из золотого фонда коллектива и фрагменты из программ «Русская свадьба», «Широкая Масленица», «Русь задорная» и др.
2 апреля запланирована трансляция концерта «Эхо любви» (16+), посвященного творчеству Анны Герман. Премьера программы состоялась на сцене филармонии 14 декабря 2019 года. В исполнении Владимирского русского оркестра, а также солистов Анны Федерович (Польша), Агнешки Бабич (Польша), Екатерины Бродской (Москва), Галины Сокольник (Минск), Андрея Приклонского (Москва) и Ларисы Макарской (Москва) прозвучат не только известные и любимые песни из репертуара любимой певицы, но и редко исполняемые, невероятно красивые песни на польском и итальянском языках.
-
Областной Дворец культуры и искусства
1 апреля в 12.00 – отчетный концерт ансамбля современного бального танца «Сириус» — «Полет к мечте» (6+). Запись от 16.06 2019 года.
2 апреля в 12.00 – финал областного конкурса «Поющая губерния» (6+). Запись от 8.12.2020 года.
Трансляции и запись концертов можно увидеть в группе ОДКИ «ВКонтакте» и на youtube-канале.
-
Дом культуры молодежи
1 апреля в 15.00 – театрализованная программа, посвященная Международному дню мультфильмов «Карусель Мульти-Пульти» (0+).
Записи лучших концертов ДК молодежи можно посмотреть на его youtube-канале.
-
Областная научная библиотека
1 апреля в 11.00 — трансляция проекта «Имя. Символ33: В.А. Дегтярёв» (12+); в 16.00 — онлайн-лекция владимирского историка О. Пленкина «Неизвестный Черносвитов» (16+).
2 апреля в 12.00 в прямом эфире состоится встреча с командиром поискового отряда «Звезда» Александром Неповинных (12+). Рассказ о поисковом движении и представление переносной выставки снаряжения и личных вещей бойцов Красной Армии.
Также 2 апреля в 11.00 — трансляция проекта «Имя. Символ33: Н.П. Каманин» (12+); в 16.00 — онлайн-программа: Поэтическая гостиная «…Слушайте музыку Революции!» (12+).
-
Муромский историко-художественный музей
1 апреля в 16.00 проводит трансляцию сюжета к 145-летию со дня рождения муромского художника И.С. Куликова (12+).
-
Владимирская областная библиотека для детей и молодежи
2 апреля в 10.00 проводит на своем сайте трансляцию спектакля «С Днем Рождения, господин Андерсен!» (12+), посвященного дню рождения великого сказочника.
-
Психологические тренинги
2 апреля в 14.00 владимирский психолог Ольга Гунина проводит бесплатный видеотренинг для взрослых «Улучшаем память» на своей страничке в Фейсбуке.
-
Танцевальный клуб SunSha | Владимир
Онлайн-уроки по афропластике (16+) проходят 2 апреля в 19.00 и 4 апреля в 12.00. Это бесплатно для всех!
Размяться по полной можно в аккаунте @sunsha_vladimir в Инстаграме.
-
Фитнес-клуб «Муравей»
Самоизоляция — не повод скучать и забывать о спорте. В своей группе «ВКонтакте» фитнес-клуб «Муравей» выкладывает 20-минутные комплексы упражнений для домашних занятий, подготовленные инструктором Ариной Годиной (16+). Долой скуку, будем поддерживать себя в форме!
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: dramavladimir.ru
Обсуждение 1
А кинотеатры не будут вести онлайн трансляции новинок, а то я на Бонда собиралась