#ЖизньОнлайн33: спектакли, концерты, тренинги и тренировки

Самые интересные трансляции 1 и 2 апреля

  1. Самые интересные трансляции 1 и 2 апреля

    Во Владимирской области с 31 марта введен режим всеобщей самоизоляции. Но есть новости и повеселее. Все больше новых онлайн-проектов предлагают учреждения культуры. К ним подтягиваются спортивные и танцевальные клубы, а также психологи. Все, что мы когда-то откладывали на потом, можно сделать сейчас. Посмотреть с ребенком кукольный спектакль, посетить музей в Муроме, от души потанцевать и много другое. Самые интересные онлайн-трансляции 1 и 2 апреля «Призыв» собрал в этой афише.

  2. Владимирский театр драмы

    1 апреля в 18.00 пройдет онлайн-трансляция спектакля «КАБАРЕ. NO COMMENTS» (16+). В центре сюжета — история любви. Он — молодой композитор, талантливый музыкант, выпускник консерватории, ощущающий себя реформатором жанра. Она — начинающая талантливая артистка кабаре. Их счастливый творческий союз прекрасен, романтичен. И трагичен. Поскольку в мире шоу-бизнеса сильны иные страсти и интересы, нежели бескорыстная любовь и высокое искусство…

    2 апреля в 18.00 зрителей приглашают в «Театральную гостиную» (16+) для встречи с известным режиссером и актером Дмитрием Астраханом, который в этом сезоне поставил в нашем театре спектакль по пьесе А. Островского «Доходное место».

    Трансляции можно посмотреть на странице театра «ВКонтакте».

    Фото: dramavladimir.ru

  3. Владимирский театр кукол

    1 апреля в 11.00 – «Сладкая ловушка» (6+). По сюжету сказки главная героиня, маленькая девочка Полина, живет в добром сказочном княжестве. Но хитрые злодеи мечтают завладеть Белым городом и его богатствами. Коварный план им помогает осуществить дурман-трава. Из нее злодеи сделали душистые разноцветные конфеты и заманили Полину обещаниями, что стоит ей попробовать эти конфеты, как все её мечты сбудутся. Как выбраться из этой «сладкой ловушки» и как противостоять этому злу, ребята узнают, посмотрев спектакль.

    2 апреля в 11.00 – «Маугли» (6+) по книге Редьярда Киплинга. История осиротевшего индийского мальчика, выросшего в стае волков. Появление в спектакле различных видов кукол, необычная сценография, несвойственная для кукольного спектакля музыка помогают постановщикам раздвинуть рамки обычного мира и погрузить зрителей в сказочный, яркий мир индийских джунглей. Спектакль поставлен в жанре экшн.

    Владимирский областной театр кукол транслирует свои спектакли в своей социальной сети «ВКонтакте».

    Фото: votk33.ru

  4. Театр «Разгуляй»

    1 апреля в 13.00 театр покажет для вас интерактивный музыкальный спектакль «Русская ярмарка» (6+). Спешите видеть! Будет весело! Заходите в группы театра:

    ВКонтакте»

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    Фото: vk.com/razgulyai33

  5. Владимирская филармония

    Филармония приглашает вас в интернет-пространство, чтобы посмотреть трансляции ее лучших концертных программ. Так 1 апреля состоится показ праздничного концерта «Русь приглашает друзей» (6+) в честь 40-летнего юбилея ГВХА «Русь» им. М.Н.Фирсова. Съемка программы была сделана 7 декабря 2014 года. В программе собраны лучшие номера из золотого фонда коллектива и фрагменты из программ «Русская свадьба», «Широкая Масленица», «Русь задорная» и др.

    2 апреля запланирована трансляция концерта «Эхо любви» (16+), посвященного творчеству Анны Герман. Премьера программы состоялась на сцене филармонии 14 декабря 2019 года. В исполнении Владимирского русского оркестра, а также солистов Анны Федерович (Польша), Агнешки Бабич (Польша), Екатерины Бродской (Москва), Галины Сокольник (Минск), Андрея Приклонского (Москва) и Ларисы Макарской (Москва) прозвучат не только известные и любимые песни из репертуара любимой певицы, но и редко исполняемые, невероятно красивые песни на польском и итальянском языках.

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  6. Областной Дворец культуры и искусства

    1 апреля в 12.00 – отчетный концерт ансамбля современного бального танца «Сириус» — «Полет к мечте» (6+). Запись от 16.06 2019 года.

    2 апреля в 12.00 – финал областного конкурса «Поющая губерния» (6+). Запись от 8.12.2020 года.

    Трансляции и запись концертов можно увидеть в группе ОДКИ «ВКонтакте» и на youtube-канале.

    Фото: vk.com/public167212436

  7. Дом культуры молодежи

    1 апреля в 15.00 – театрализованная программа, посвященная Международному дню мультфильмов «Карусель Мульти-Пульти» (0+).

    Записи лучших концертов ДК молодежи можно посмотреть на его youtube-канале.

    Фото: vk.com/dkmvladimir

  8. Областная научная библиотека

    1 апреля в 11.00 — трансляция проекта «Имя. Символ33: В.А. Дегтярёв» (12+);  в 16.00 — онлайн-лекция владимирского историка О. Пленкина «Неизвестный Черносвитов» (16+).

    2 апреля в 12.00 в прямом эфире состоится встреча с командиром поискового отряда «Звезда» Александром Неповинных (12+). Рассказ о поисковом движении и представление переносной выставки снаряжения и личных вещей бойцов Красной Армии.

    Также 2 апреля в 11.00 — трансляция проекта «Имя. Символ33: Н.П. Каманин» (12+); в 16.00 — онлайн-программа: Поэтическая гостиная «…Слушайте музыку Революции!» (12+).

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  9. Муромский историко-художественный музей

    1 апреля в 16.00 проводит трансляцию сюжета к 145-летию со дня рождения муромского художника И.С. Куликова (12+).

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  10. Владимирская областная библиотека для детей и молодежи

    2 апреля в 10.00 проводит на своем сайте трансляцию спектакля «С Днем Рождения, господин Андерсен!» (12+), посвященного дню рождения великого сказочника.

    Фото: amuraworld.com

  11. Психологические тренинги

    2 апреля в 14.00 владимирский психолог Ольга Гунина проводит бесплатный видеотренинг для взрослых «Улучшаем память» на своей страничке в Фейсбуке.

  12. Танцевальный клуб SunSha | Владимир

    Онлайн-уроки по афропластике (16+) проходят 2 апреля в 19.00 и 4 апреля в 12.00. Это бесплатно для всех!

    Размяться по полной можно в аккаунте @sunsha_vladimir в Инстаграме.

    Фото: vk.com/sunsha_club

  13. Фитнес-клуб «Муравей»

    Самоизоляция — не повод скучать и забывать о спорте. В своей группе «ВКонтакте» фитнес-клуб «Муравей» выкладывает 20-минутные комплексы упражнений для домашних занятий, подготовленные инструктором Ариной Годиной (16+). Долой скуку, будем поддерживать себя в форме!

    Подготовила Татьяна Лысова

    Заглавное фото: dramavladimir.ru
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Обсуждение 1

  • Юлия:
    01.04.2020 в 11:53

    А кинотеатры не будут вести онлайн трансляции новинок, а то я на Бонда собиралась

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