ЖизньОнлайн33: спектакли, концерты, тренинги и тренировки

1 апреля в 11.00 – «Сладкая ловушка» (6+). По сюжету сказки главная героиня, маленькая девочка Полина, живет в добром сказочном княжестве. Но хитрые злодеи мечтают завладеть Белым городом и его богатствами. Коварный план им помогает осуществить дурман-трава. Из нее злодеи сделали душистые разноцветные конфеты и заманили Полину обещаниями, что стоит ей попробовать эти конфеты, как все её мечты сбудутся. Как выбраться из этой «сладкой ловушки» и как противостоять этому злу, ребята узнают, посмотрев спектакль.

2 апреля в 11.00 – «Маугли» (6+) по книге Редьярда Киплинга. История осиротевшего индийского мальчика, выросшего в стае волков. Появление в спектакле различных видов кукол, необычная сценография, несвойственная для кукольного спектакля музыка помогают постановщикам раздвинуть рамки обычного мира и погрузить зрителей в сказочный, яркий мир индийских джунглей. Спектакль поставлен в жанре экшн.

Владимирский областной театр кукол транслирует свои спектакли в своей социальной сети «ВКонтакте».