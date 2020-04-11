В преддверии Пасхи жителям Владимирской области запретили посещать кладбища. Исключение делается только для погребения и участия в процедуре похорон. Соответствующее дополнение в указ № 38 «О введении режима повышенной готовности» внес губернатор Владимир Сипягин. Сделано это в целях недопущения распространения в регионе коронавирусной инфекции, говорится в сообщении «Белого дома».
Запрет будет действовать до снятия режима повышенной готовности в регионе.
Такое решение областных властей стало неожиданностью для многих. На минувшей неделе мэрия Владимира говорила о возможном пуске дополнительных автобусов на кладбища, речи о закрытии въезда на погосты не шло.
Между тем из-за ситуации с коронавирусом посещение кладбищ временно запретили и в других регионах страны. В канун Вербного воскресенья (12 апреля) и православной Пасхи (19 апреля) граждан настоятельно просят остаться дома.
Ранее «Призыв» сообщал, что торжественного пасхального богослужения 12 апреля в католическом храме Владимира не будет. Верующие встретят Светлое Воскресение дома. По желанию они смогут подключиться к онлайн-трансляции Святой Мессы из кафедрального собора в Москве или Ватикане.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
Обсуждение 4
Я все равно на Пасху никогда на кладбище не езжу, а там может снимут запрет
В супермаркет можно , а на кладбище нельзя. Абсурд высшей степени. Ну хотя бы ограничили. Им легче просто запретить. Такое ощущение , что Сипягин тупо копирует постановления Собянина.
А где подпись на Указе?
Я тоже обратила внимание. что у нас повторяют алгоритм Москвы..