Жителям Владимирской области запретили посещать кладбища

Запрет будет действовать до снятия режима повышенной готовности

В преддверии Пасхи жителям Владимирской области запретили посещать кладбища. Исключение делается только для погребения и участия в процедуре похорон. Соответствующее дополнение в указ № 38 «О введении режима повышенной готовности» внес губернатор Владимир Сипягин. Сделано это в целях недопущения распространения в регионе коронавирусной инфекции, говорится в сообщении «Белого дома».

Запрет будет действовать до снятия режима повышенной готовности в регионе.

Такое решение областных властей стало неожиданностью для многих. На минувшей неделе мэрия Владимира говорила о возможном пуске дополнительных автобусов на кладбища, речи о закрытии въезда на погосты не шло.

Между тем из-за ситуации с коронавирусом посещение кладбищ временно запретили и в других регионах страны. В канун Вербного воскресенья (12 апреля) и православной Пасхи (19 апреля) граждан  настоятельно просят остаться дома.

Ранее «Призыв» сообщал, что торжественного пасхального богослужения 12 апреля в католическом храме Владимира не будет. Верующие встретят Светлое Воскресение дома. По желанию они смогут подключиться к онлайн-трансляции Святой Мессы из кафедрального собора в Москве или Ватикане.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»

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Обсуждение 4

  • Леонид:
    11.04.2020 в 10:16

    Я все равно на Пасху никогда на кладбище не езжу, а там может снимут запрет

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  • Сергей:
    11.04.2020 в 11:01

    В супермаркет можно , а на кладбище нельзя. Абсурд высшей степени. Ну хотя бы ограничили. Им легче просто запретить. Такое ощущение , что Сипягин тупо копирует постановления Собянина.

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  • Юлия:
    11.04.2020 в 12:34

    А где подпись на Указе?

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  • Полина:
    11.04.2020 в 12:43

    Я тоже обратила внимание. что у нас повторяют алгоритм Москвы..

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