В преддверии Пасхи жителям Владимирской области запретили посещать кладбища. Исключение делается только для погребения и участия в процедуре похорон. Соответствующее дополнение в указ № 38 «О введении режима повышенной готовности» внес губернатор Владимир Сипягин. Сделано это в целях недопущения распространения в регионе коронавирусной инфекции, говорится в сообщении «Белого дома».

Запрет будет действовать до снятия режима повышенной готовности в регионе.

Такое решение областных властей стало неожиданностью для многих. На минувшей неделе мэрия Владимира говорила о возможном пуске дополнительных автобусов на кладбища, речи о закрытии въезда на погосты не шло.

Между тем из-за ситуации с коронавирусом посещение кладбищ временно запретили и в других регионах страны. В канун Вербного воскресенья (12 апреля) и православной Пасхи (19 апреля) граждан настоятельно просят остаться дома.

Ранее «Призыв» сообщал, что торжественного пасхального богослужения 12 апреля в католическом храме Владимира не будет. Верующие встретят Светлое Воскресение дома. По желанию они смогут подключиться к онлайн-трансляции Святой Мессы из кафедрального собора в Москве или Ватикане.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»