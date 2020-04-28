Жителя Мурома с коронавирусом госпитализировали принудительно

Жителя Мурома с подтвержденным коронавирусом госпитализировали принудительно. Он свободно разгуливал по улицам, подвергая риску других, сообщает ТРК «Муромский Меридиан». Известно, что о своем диагнозе пациент знал и находился под постоянным наблюдением медиков. Врачи наведывались к больному домой ежедневно, правда, неоднократно дверь им никто не открывал. Мужчина покидал место своего проживания, нарушая требование строгой изоляции.

Накануне решением Муромского городского суда 62-летнего нарушителя принудительно госпитализировали в инфекционный госпиталь на базе третьей городской больницы.

В госпитале мужчина пробудет до полного выздоровления.

Ранее «Призыв» сообщал, что сразу два жителя Александрова признаны виновными в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности. Один молодой человек гулял с друзьями, а другой отвозил друга на личном автомобиле.

Ольга Ефремова

Фото: neonomad.kz