Жителя Мурома с коронавирусом госпитализировали принудительно

Мужчина нарушал карантин

Жителя Мурома с подтвержденным коронавирусом госпитализировали принудительно. Он свободно разгуливал по улицам, подвергая риску других, сообщает ТРК «Муромский Меридиан». Известно, что о своем диагнозе пациент знал и находился под постоянным наблюдением медиков. Врачи наведывались к больному домой ежедневно, правда, неоднократно дверь им никто не открывал. Мужчина покидал место своего проживания, нарушая требование строгой изоляции.

Накануне решением Муромского городского суда 62-летнего нарушителя принудительно госпитализировали в инфекционный госпиталь на базе третьей городской больницы.

В госпитале мужчина пробудет до полного выздоровления.

Ранее «Призыв» сообщал, что сразу два жителя Александрова признаны виновными в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности. Один молодой человек гулял с друзьями, а другой отвозил друга на личном автомобиле.

Ольга Ефремова 

Фото: neonomad.kz

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Обсуждение 2

  • фигляр:
    28.04.2020 в 12:19

    штрафельник нужно ему выписать, чтобы мало не казалось

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  • Полина Тарбеева:
    28.04.2020 в 12:50

    у меня дети дома сидят. соблюдают самоизоляцию, а этот гуляет,что у человека в голове

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