Жителя Александрова оштрафовали за прогулку с друзьями

Еще один нарушитель отделался предупреждением

Сразу два жителя Александрова признаны виновными в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности. Из материалов дел следует, что один молодой человек гулял с друзьями, а другой отвозил друга на личном автомобиле. Оба случая признаны административными правонарушениями. По решению Александровского городского суда, первый заплатит штраф, второй отделался предупреждением.

Размер штрафа, назначенный нарушителю режима самоизоляции, не сообщается.

Еще раньше с нарушителями самоизоляции штрафами начали бороться в Коврове. Всего за неделю в суд поступило 17 материалов об административных правонарушениях. Одиннадцать из них еще предстоит рассмотреть, но четырем жителям города уже теперь придется заплатить. Штрафы составили от 1000 до 2000 рублей.

Во Владимире пока известно только об одном случае. Но там речь идет о нарушении карантина. Вернувшаяся из Мексики жительница города нарушала режим, свободно посещая магазин. Ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, какое наказание может грозить за нарушение режима самоизоляции.

Ольга Ефремова 

Фото: biz.liga.net

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Обсуждение 3

  • Анна Тумановская:
    27.04.2020 в 09:37

    Ну где там неверующие в правомерность штрафов? Где те, кто тыкал конституцией?

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  • Тамара:
    27.04.2020 в 10:16

    Вчера во дворе столько народа было, дети гуляют, молодежь компанией на лавочке сидит.

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  • Елена:
    27.04.2020 в 10:27

    Подождите скоро придет тепло и дома вообще сидеть никто не будет, потому что все уже начинают сходить потихоньку с ума от постоянного нахождения в четырех стенах

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