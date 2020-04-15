Жители Юрьевца мучаются от пыли и шума щебнедробилки

Жители улицы Ноябрьской в микрорайоне Юрьевец устали просыпаться под шум щебнедробилки. Люди вынуждены жить, словно на территории промзоны. С 2016 года в их квартирах с утра до вечера доносится гул и стоит пыль от предприятия, которое находится в 700 метрах от населенного пункта. Сегодняшний режим самоизоляции для производства не помеха. По словам местных жительниц, которые обратились в «Призыв», эта контора является филиалом Горьковской РЖД разгрузочно-погрузочной станции Юрьевец. Расположена она по адресу: ул. Станционная, 6. Женщины уже написали заявления в транспортную и областную прокуратуру, в Росприроднадзор.

— У нас на всю Ноябрьскую грохочет, — говорит местная жительница Светлана. – И так происходит с 2016 года! Они в это время установили какое-то оборудование, которое облегчает им разгрузку, но терроризирует жителей микрорайона.

Шумит предприятие в основном в утреннее время, обед и вечером вплоть до 20.00. Проводились замеры громкости. Нарушения в Роспотребнадзоре подтвердились. Надзорное ведомство выиграло у предпринимателей в суде первой инстанции. Но во Владимирском областном суде, куда с апелляцией обратились владельцы щебнедробилки, это решение отменили. Жители Юрьевца написали жалобу и в федеральный Роспотребнадзор, потому что в региональном управлении, по их словам, дали понять, что связываться с этим предприятием не стоит.

Предприятие не затихает и в режиме самоизоляции.

– Дело в том, что, сколько мы здесь живем, никогда такого шума раньше не было. И сейчас в карантин они работают. Правда, в полсилы. Но шум идет. А в ветреную погоду всю эту пыль с предприятия наносит на наши дома, — пожаловалась «Призыву» Татьяна Андреева, жительница ул. Ноябрьской. — Я даю сотруднице нашего Роспотребнадзора по телефону послушать, в каком шуме мы живем, а она на меня кричит, как будто не они виноваты, а я, потому что мешаю им своими жалобами. Сотрудник Роспотребнадзора мне прямо и сказала: это серьезная организация, даже не суйтесь сюда. Мы, жители, разговаривали с водителями, которые возят туда щебень и разные фракции асфальта, они сами удивляются, говорят нам: как вы здесь живете? Нас даже трасса автомобильная не беспокоит, по сравнению с тем, что творится на этом предприятии.

На днях Татьяна Владимировна получила ответ из регионального управления Роспотребнадзора за подписью замначальника Юлии Поцелуевой, где женщине отвечают, что до 1 мая все выездные проверки они отменили в связи с пандемией COVID-19:

«Сообщаем, что выездные проверочные мероприятия в отношении щебнедробилки, расположенной в районе магазина «Сантехстройсервис», по фактам нарушения санитарных требований в части превышения предельно-допустимых значений уровней звука, откладываются до улучшения санитарно-эпидемической ситуации в государстве и регионе».

Женщине пришел ответ и из администрации Ленинского района города Владимира, где на просьбу разобраться глава Сергей Музыка отвечает, что они не наделены полномочиями на проведение оперативно-розыскных мероприятий, это дело полиции.

«Призыв» будет следить за развитием этой ситуации. Мы также ждем ответа от надзорных ведомств по результатам их проверки. Ранее «Призыв» сообщал, что от выхлопных газов парковки транспортного предприятия страдают жители Московского шоссе.

Татьяна Данилова

Фото и видео местных жителей