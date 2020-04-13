Жители Вокзальной задыхаются от притока мигрантов

Одиночные пикеты организуют владимирцы около миграционного центра. Жители улицы Вокзальной вынуждены нарушить режим самоизоляции, потому что возмущены столпотворением мигрантов под окнами своих домов. Миграционный центр, который работает при региональном управлении МВД РФ, не ведет прием. Но в соседнем подъезде функционирует частная компания по оказанию посреднических услуг по оформлению патента на трудовую деятельность. В указе губернатора таким предприятиям не разрешено работать в режиме самоизоляции. Жители окрестных домов направили на имя главы региона обращение с просьбой навести порядок и приструнить нарушителей.

Джамиля Папулина, жительница дома № 11 по улице Вокзальной:

Сейчас, когда постановлением главного санитарного врача запрещены все профосмотры, в этом здании врачи из ОКБ и пятой больницы проводят медосмотры.

Делают забор крови, флюорографию. Потом эти врачи едут в свою клинику и контактируют с другими пациентами.

Если у них что-то выявится, то все разнесется по владимирцам. Вообще они не имеют права работать.

Частная организация оказывает платные услуги по оформлению патента.

Там стоит огромная толпа людей. Никакой дистанции. Многочасовые очереди. Все выходят в наши дворы погулять.

Мы хотим, чтобы на ситуацию обратили внимание власти и приняли меры.

Как минимум, перенесли центр подальше от жилой зоны.



Ежедневно руководство частной посреднической конторы с выходом пикетчиков нажимает тревожную кнопку и вызывает Росгвардию. Силовики приезжают, но сделать ничего не могут. Бизнесмены обвиняют жителей в разжигании этнической войны. Но те настаивают только на соблюдении санитарных норм, правил и требований указов губернатора о режиме самоизоляции.



— Мигранты мусорят под нашими окнами. Выкидывают ватки после забора крови, маски, перчатки. Они приезжают на машинах, паркуются в наших дворах, включают громко музыку, кричат. Здесь же они едят, а потом ходят в туалет. Под нашими окнами, на глазах наших детей, — возмущается Ирина Федотова.

Владимирцы не понимают, почему режим самоизоляции действует так однобоко.

Как только представители прессы появились у миграционного центра, всех мигрантов попросили перейти за забор. Когда же мы зашли на территорию центра, охранники гневно требовали покинуть частную территорию. К слову, участок у компании – муниципальный, а место публичное. Так что оснований для ухода не было. Почти все люди, стоящие за патентами, приехали впервые, работают на стройке. Сюда в спешном порядке их отправили работодатели.

Жители ближнего зарубежья:

Нам нужно получить патент. Можно только здесь. Миграционная долго принимает.

Здесь бардак. Поэтому мы стоим здесь в очереди. Надо быстро принимать, тогда не будет толпы.

Нас отправили сюда с работы. Мы работаем на стройке. Народу много.

Каждый из этих людей готов отдать около 15 тысяч рублей за посреднические услуги частной конторы, чтобы получить патент на год. Оформление занимает от 2 до 4 дней, в зависимости от количества процедур и длины очереди.



Страхи и возмущения жителей домов на Вокзальной улице вполне понятны и справедливы. Но и чаяния мигрантов имеют место быть. Раз уж строительным компаниям разрешили работать в режиме самоизоляции, обеспечьте и работников такой возможностью. Но делать это в нарушение указов губернатора, когда такие же организации, как турфирмы, агентства недвижимости, салоны красоты и event-компании, остаются закрытыми, по меньшей мере, нечестно.



Не менее странный перекос возник и с графиком работы общественного транспорта. Сотрудники медицинских и социальных круглосуточных учреждений не могут добраться до места работы, потому что сокращен режим работы автобусов.

Анна Тумановская

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