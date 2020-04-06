Жители села на самоизоляции остались без лекарств

В магазин за хлебом и обратно домой. Жители села Борисовское режим самоизоляции выполняют исправно. В субботний вечер на улице почти никого не встретишь. Изредка до сельского магазина пройдет парочка молодых людей. Бабушки и дедушки общаются между собой через заборы домов. Все их дети живут и работают в городе. Поэтому одна из главных проблем на селе – доставка лекарств. Ведь аптеки здесь нет.

— У нас аптеки отродясь не было, — пожаловалась жительница Борисовского Елена. — Ни бинта купить, ни таблеток. Хоть бы приезжал к нам передвижной пункт. Мы пенсионеры, где нам чего взять? Надо ехать в город. А сейчас там нас оштрафуют. Проезд 50 рублей, а оно стоит, может, в два раза дешевле. Кто как сумеет, так и покупает, кому родственники привозят. Какие волонтеры? О чем вы, деревня есть деревня.

— Раньше в фельдшерском пункте можно было получить медикаменты. А сейчас из-за сложности в получении лицензии аптеку закрыли. Им не выгодно. Многие бабушки просят, чтобы им из города привозили необходимые лекарства, — рассказал «Призыву» местный житель Роман.

Благо, что продукты под боком. Продавцы в сельском магазине работают в медицинских масках, несмотря на то, что проходимость здесь маленькая, не как в супермаркете. Средствами защиты их снабжает начальство. Продукты первой необходимости, по словам работников, в наличии есть всегда, в том числе и хозтовары.

— Бабушки к нам больше не заходят, они дома сидят. А так покупатели заходят, что удивительно, часто в масках и перчатках. Иногда приезжают социальные работники. Бабушки им списки дают, а те приходят со списками сюда в магазин. Хлеб подвозят регулярно, даже в большем количестве, чем обычно, — рассказала «Призыву» продавец сельского магазина. – В город мало кто выдвигается по работе. Во Владимире ведь сейчас закрыли многие предприятия. Аптеки у нас нет — это минус. За медикаментами надо ехать во Владимир либо в ближайшее село Павловское или Суздаль.

«Призыв» связался с региональным штабом ОНФ, где сейчас трудятся волонтеры. Там пояснили, что помощь пенсионерам добровольцы готовы оказать в любом районе Владимирской области. В том числе с доставкой необходимых медикаментов. Для этого надо позвонить по единому номеру «горячей линии»: 8-800-200-34-11.

— В районных центрах тоже есть представители ОНФ, и волонтеры также проживают в деревнях и селах. Всего у нас откликнулось уже около 350 волонтеров. Но заявка должна быть адекватная. Естественно, за одним лимоном и упаковкой парацетамола волонтер вряд ли поедет за 40 километров. Было такое, что бабуля звонит, говорит, у меня вот лейкопластырь закончился, мне нужна ещё одна пачка. Мы приезжаем к людям, кто ограничен в передвижениях, к инвалидам. Закупаем им продукты на неделю, а заодно и лекарства, — пояснили в ОНФ.

Все заявки о помощи составляют лишь по звонку на «горячую линию». Это в первую очередь мера защиты от мошенников, которые начали под видом добровольцев оказывать старикам платные услуги доставки.

Ранее «Призыв» сообщал, как волонтеры навещают пожилых жителей Владимира.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»