Жители Петушинского района сообщают об отсутствии КПП

Жители Петушинского района, который сегодня должны были закрыть для въезда и выезда из-за вспышки коронавируса, сообщают об отсутствии КПП на дорогах. «Может это нано-КПП, и мы их просто не видим?» — шутят люди в социальных сетях. Они активно обсуждают, что, по крайней мере, в первой половине дня им удалось спокойно преодолеть территорию муниципального образования и отправиться на работу, например, в Московскую область. По словам местных жителей, заслонов не было даже на федеральной трассе. Люди сообщают о большом количестве машин с номерами других регионов около супермаркетов в самом районном центре.

— КПП у нас до сих пор нет. Все спокойно. Более того, даже намеков нет на то, что их установят, — рассказал «Призыву» местный житель. — Только ДПС в каждом населенном пункте останавливает обычно фуры.

Петушинский район должны были закрыть для въезда и выезда.

«Призыв» попытался уточнить информацию в местной администрации. Именно районных чиновников губернатор определил как ответственных за соблюдение особого режима. Для начала нас перенаправили на один номер, потом на другой, обещали перезвонить. В итоге порекомендовали набрать телефон «горячей линии». Но и там прояснить ситуацию не удалось.

— Сейчас будем узнавать как и что. Пока сами не знаем, не можем ответить на ваш вопрос, — пояснили нам на обратном конце провода.

При этом особый режим должен был быть введен в Петушинском районе с 12 часов ночи 16 апреля. Соответствующий указ накануне подписал Владимир Сипягин. На данный момент Петушки — самая проблемная с точки зрения скорости распространения COVID-19 территория во Владимирской области. По словам губернатора, ситуация с коронавирусом в данном муниципалитете перешла в четвертую стадию.

— В течение одних суток заболеваемость коронавирусной инфекцией во Владимирской области выросла на 45%. Самый высокий интенсивный показатель заболеваемости зарегистрирован в Петушинском районе. Распространение инфекции здесь перешло в последнюю, четвертую фазу. Мы обязаны локализовать очаг заражения. С 16 апреля запрещается въезд в район граждан, которые не зарегистрированы там по месту прописки или пребывания, — заявил глава региона.

Что касается местных жителей, то они должны проезжать в город по документам, удостоверяющим личность. На дорогах, ведущих в район, обещали установить КПП. Пропускать должны транзитный транспорт, но без стоянки и остановки. При этом пока нет информации о том, сколько предстоит перекрыть дорог и сколько сотрудников полиции будут в этом задействованы. Мы запросили такие данные в региональном управлении МВД. Но нам порекомендовали поинтересоваться этим в областной администрации. При этом власти региона работают со СМИ только по письменным запросам.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области коронавирус диагностирован у 8 детей.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»