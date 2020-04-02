Жители города Коврова Владимирской области могут экономить при оплате проезда картами Visa

1 апреля в общественном транспорте г. Ковров стартовала акция «Проезд дешевле с картой Visa». В начале марта в Коврове состоялся официальный запуск новой системы оплаты проезда в общественном транспорте, а с 1 апреля 2020 г. платежная система Visa в партнерстве с ПАО Сбербанк и АО Расчетные решения (входит в группу компаний Сбербанк) начинает акцию «Проезд дешевле с картой Visa»: для пассажиров на городских маршрутах при оплате проезда бесконтактными банковскими картами Visa действует скидка 4 рубля от стоимости билета.

«Компания Visa всегда стремилась предлагать российским потребителям возможность совершать платежи удобным и безопасным способом. Мы надеемся, что наша акция привлечет жителей г. Коврова к использованию современных платежных технологий для оплаты проезда в городском общественном транспорте», – прокомментировал старший директор департамента инновационных технологий Visa в России Алексей Денисов.

Для оплаты по льготной цене достаточно приложить к терминалу у кондуктора бесконтактную банковскую карту Visa или смартфон (брелок, браслет или другой гаджет) с подключенным к счету карты Visa сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. В акции принимают участие карты любого банка.

«Функционал банковской карты постоянно расширяется — теперь с помощью банковской карты можно оплатить проезд в общественном транспорте. Более того, при поддержке наших партнёров стало возможным предоставить нашим гражданам еще и дополнительную скидку при безналичной оплате проезда с помощью банковской карты», — отметил Управляющий Владимирским отделением Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Андрей Черкашин.

«Одним из определяющих факторов уровня жизни в городе и за его пределами является развитие транспортной системы, и безналичная оплата существенно повышает доступность транспорта для пассажиров. – прокомментировал Михаил Казаков, генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ, — Дополнительным плюсом безналичной оплаты для пассажиров является возможность сэкономить за счет акционных скидок на оплату проезда банковской картой».

Срок акции с 01 апреля по 31 мая 2020 г.

Фото: ikovrov.ru