Женщины в самоизоляции нуждаются в срочной помощи

В режиме самоизоляции резко увеличилось число женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Многие остались без работы, поддержки мужа и с детьми на руках. Активную помощь жительницам Боголюбово и близлежащих населенных пунктов оказывает благотворительная организация «Покров семьи». Но ресурсов, как человеческих, так и финансовых, остро не хватает. Из-за режима самоизоляции добровольцев мало, говорит руководитель центра. У них работают всего 4 волонтера.

И вот они вчетвером сами закупают продукты, фасуют наборы и развозят по адресам. Сейчас на учете в организации состоят 160 человек, в основном это многодетные, одинокие мамы, семьи с детьми-инвалидами, а также беременные женщины, оставшиеся без поддержки.

По словам волонтеров, жертвуют средства и вещи простые люди, о каких-то постоянных спонсорах говорить не приходится.

Семьи сейчас в первую очередь нуждаются в продуктах.

Им подвозят крупы, масло, сахар, муку. Было бы здорово, если начали бы жертвовать ещё молочку и кондитерку, говорят волонтеры. Пока накоплений на это не хватает. А ещё очень нужны средства гигиены для малышей.

— А ещё, помимо продуктов и вещей, сбор денег идет на бензин, потому что из-за карантина мы сейчас сами все развозим по семьям. Потом самих волонтеров надо чем-нибудь тоже покормить. Потому что люди утром приезжают и уезжают в 10 часов вечера, весь день они ходят по семьям, — говорит Людмила Мысловская, руководитель ВРОО «Покров семьи». – Среди наших подопечных есть кризисные беременные. Одной такой мы снимаем квартиру. Есть ещё девочка, недавно родила. Сама она приехала из Донецка. Парень от неё с ребенком отказался. Одна его воспитывает. И подобных историй немало. Поэтому нам остро нужны подгузники.

Сам центр помощи находится по адресу: Боголюбово, ул. Западная, 12а. Сюда можно привезти продукты и вещи первой необходимости. Пожертвовать средства можно на сайте организации. Тефон руководителя ВРОО «Покров семьи» Людмилы Эвальдовны Мысловской: 8 (960) 731-97-28.

— Мы принимаем любую помощь от частных лиц, фирм, магазинов, организаций, заводов-изготовителей: продукты питания, подгузники, детские смеси, товары первой необходимости, одежду и многое другое — все, что поможет нашим подопечным справиться с непростой жизненной ситуацией. Мы всегда будем рады участию волонтеров, тех, кто готов помочь в нашей работе, — говорят в центре.

Ранее «Призыв» сообщал о деятельности центра «Покров семьи». Здесь была организована большая культурно-воспитательная работа для местной ребятни. С девочками занимались соцработники, учили их готовить. Женщинам оказывалась помощь психолога и юриста.

Татьяна Данилова

Фото ВРОО «Покров семьи»