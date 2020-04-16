Жалобы на работодателей поступают в аппарат уполномоченного по правам человека

Более ста претензий поступило за последние две недели в приёмную уполномоченного по правам человека во Владимирской области. Часть обращений касается соблюдения трудовых прав. Кто-то жалуется на незаконное увольнение, кто-то на неоплачиваемый отпуск или сокращение зарплат. Недовольны некоторые владимирцы и тем, что их предприятия не закрыли на карантин.

— Люди недоумевают, почему они вынуждены работать, а не уйти в самоизоляцию, как им этого хотелось, – говорит Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области. – Также были вопросы от людей, которые только начали устраиваться на работу. Но договоры не подписаны, трудовые книжки пустые, и они остаются без средств к существованию.

На днях в редакцию «Призыва» обратилась жительница Владимира Людмила, которая работает на одном из пищевых производств. После введения режима повышенной готовности, по её словам, у них на предприятии ничего не изменилось. То есть объемы поставок остались прежними, но штат начали урезать.

— Как только ввели ограничительные меры, работодатель воспользовался моментом и начал заставлять своих работников писать заявления на увольнение, то есть хочет сокращать штат. При этом организация продолжает работать, объемы поставок не уменьшились, стоимость продукции не уменьшилась, — говорит женщина. — В общем, как работали, так и работаем. Естественно, работники отказываются писать заявления, поскольку у многих имеются маленькие дети, кредиты и не хочется быть выброшенным на улицу. В итоге на данный протест работников работодатель просто-напросто урезал заработную плату практически в 3 раза. Кроме того, от руководства постоянно слышно, что нас будут штрафовать за все и везде, обанкротят организацию и нам ничего не заплатят, и всякие другие запугивания!

Телефон «горячей линии» аппарата уполномоченного по правам человека: 8 (4922) 53-11-31.

Людям, оставшимся без работы, в аппарате уполномоченного рассказывают, как встать на учет в Центр занятости населения. Но, оказывается, и здесь тоже есть свои трудности.

— Жалуются у нас люди, что невозможно встать на учет в качестве безработного. Им предстоит пройти настоящий квест. Сначала человеку надо зарегистрироваться на сайте «Работа в России», потом он попадает на портал госуслуг, и только после с ним начинает контактировать департамент по труду и занятости населения. Они сейчас работают в авральном режиме. Хочется сразу предупредить, что если человек имел официальную работу, то он в любом случае получит статус безработного. А если он трудился неофициально, сейчас ему встать на учет будет практически невозможно, — поясняет Светлана Серёгина, ведущий специалист аппаратного обеспечения.

Тем гражданам, кто потерял работу и жалуется, что не может встать на учет в Центре занятости, юристы аппарата уполномоченного по правам человека пытаются помочь индивидуально. Все свои вопросы и обращения граждане могут направлять омбудсмену по адресу г. Владимир, ул. Луначарского, дом 3, оф. 205, e-mail: ombudsman33@mail.ru. Телефон «горячей линии»: 8 (4922) 53-11-31. Время работы — с 9.00 до 17.00 с понедельника по пятницу включительно.

Сейчас сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека и Государственной трудовой инспекции готовят для «Призыва» подробные ответы, как эти ведомства помогают людям, оставшимся без работы в апреле. Ранее «Призыв» сообщал о поддержке кредитных каникул.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Заглавное фото: hochyvseznat.ru