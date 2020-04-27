Запуск фонтанов перенесли из-за коронавируса

Запуск фонтанов во Владимире, запланированный на 1 мая, откладывается до лучших времен. Мэрия не получила согласование Роспотребнадзора. В ведомстве ссылаются на указ губернатора Владимирской области «О введении режима повышенной готовности», а также напоминают о недопущении массового скопления людей в местах отдыха.

Сроки запуска фонтанов перенесены на неопределенный срок.

По данным мэрии, на обслуживании МУП «Владимирводоканал» находятся 12 больших и малых городских фонтанов. Традиционно они открываются 1 мая и работают до глубокой осени. В мэрии подчеркнули, что фонтаны хоть и готовы к открытию, но руководство коммунального предприятия, учитывая позицию Роспотребнадзора, отложило первомайский пуск фонтанов до лучших времен.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирская мэрия представила на обсуждение жителей города новую схему движения общественного транспорта.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»