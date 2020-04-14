Залежи мусора на Колокше привели к пожару

Большой пожар сегодня разразился на мусорной площадке в районе улицы Советской в поселке Колокша Собинского района. Неизвестные подожгли крупногабаритный мусор, который скопился за пару недель, с тех пор как дачники ринулись на свои приусадебные участки. Региональный оператор «Хартия» не отреагировал оперативно на жалобы жителей и редакции «Призыва». В итоге возгорание потушили пожарные.
— Помойка находится в опасной близости от жилых домов. Там живут пожилые люди. Такой риск, пенсионеры сделать ничего не смогут. Контейнерная площадка стоит в проходном месте. Сюда свозят мусор все кому не лень, — рассказывает дочь жительницы дома по улице Советской Дарья.
Пять мусорных баков заполняются за полдня, дальше скидывают на площадку вокруг. Свозят не только бытовой мусор, но и КГМ. Копятся диваны, старые окна, доски, телевизоры. Спецтехника собирает мусор только из баков, остальное валяется.
— На днях приехал микроавтобус, и четверо мужчин стали выгружать всякое старье. Никаких запретов нет, ни забора, ни замков, ни ограждения. Мы, выходит, за всех платим. А сами живем в страхе, что дома наши сгорят от этой свалки, — сетует местная жительница Ольга Павловна.
Баки — это зона ответственности регоператора, а площадка – администрации.
Представители регионального оператора пообещали нам разобраться в вопросе. Сказали, что добавить контейнеров или увеличить количество вывозов вполне возможно. Но замок на контейнеры или площадку вешать нельзя без разрешения властей. Жители обращались в свою администрацию, но помощи не дождались.
Из-за пала травы и поджогов мусора нередко сгорают дома и хозяйственные постройки. «Призыв» сообщал ранее, что в Петушинском районе сгорели сараи и трактор.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
Обсуждение 4
Регоператоры все одинаково игнорируют КГМ, а люди ведь за него платят
Рядом с этими контейнерами находится детский сад «Колокольчик» и такое безобразие твориться.
По всей Колокше, где расположены контейнеры :»ОДНА СПЛОШНАЯ СВАЛКА».
Такова бардака, как сейчас, ещё никогда не было.
Рядом с этими контейнерами находится детский сад «Колокольчик» и такое безобразие твориться.
По всей Колокше, где расположены контейнеры :»ОДНА СПЛОШНАЯ СВАЛКА».
Такого бардака, как сейчас, ещё никогда не было.
Нужно какие-то меры принимать. Либо закрывать площадку на замок, либо устанавливать контейнер под крупногабарит и вывозить чаще. В любом случае свалки в поселке быть не должно!