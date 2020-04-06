Закрытые из-за коронавируса предприятия могут возобновить работу

Во Владимирской области будет пересмотрен список предприятий, закрытых в связи с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время оперативный штаб собирает предложения. Главы администраций городских округов и районов должны подготовить списки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым можно будет возобновить свою деятельность на период нерабочих дней, установленных указом президента России.

Для этого юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен выполнить целый ряд требований. Например, максимально отменить командировки своих сотрудников, проводить входной фильтр до начала рабочей смены, обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств, установить бактерицидные излучатели и прочее.

Разрешение продолжить работу получат не все.

При составлении перечня организаций и предприятий будут учитываться возможные негативные последствия для социально-экономического развития муниципального образования в случае приостановки их деятельности. Среди них – возможное сокращение персонала, снижение налоговых отчислений в бюджет, срыв государственного оборонного заказа, риск банкротства.

Пока же «Белый дом» сделал исключение и разрешил работать организациям и предпринимателям, которые ремонтируют сельскохозяйственную технику. Сделано это в силу высокой социальной значимости их деятельности, говорится в сообщении пресс-службы областной администрации. Такое же исключение было сделано для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту грузового автотранспорта и автобусов, а также для автомастерских, обслуживающих государственные и муниципальные контракты. Соответствующие изменения внесены в указ от 17.03.2020 № 38.

Ранее «Призыв» сообщал, что работников обувной фабрики отправили в вынужденный отпуск на два месяца.

Ольга Ефремова

Фото: penza-press.ru