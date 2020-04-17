За сутки в области произошло 0 ДТП с пострадавшими

За минувшие сутки автомобилисты не совершили на дорогах Владимирской области ни одного ДТП с пострадавшими. Это абсолютный рекорд. Зарегистрировано всего 22 аварии с материальным ущербом. Среди водителей, которым разрешено передвигаться по области по указу губернатора, оказалось совсем немного нарушителей. Небывалое снижение наблюдается и по административным правонарушениям.

Число нетрезвых водителей на дорогах сократилось в разы.

Сотрудники регионального управления ГИБДД оформили за сутки 8 автомобилистов, прибывавших в нетрезвом состоянии. Ещё в марте привлекали до 30 человек в день. Водители боятся ездить с выхлопом по утрам, потому что повсюду стоят патрули ДПС.

Зато бегающих пешеходов по-прежнему много. Инспекторы оформили 91 человека, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. О своей безопасности перестали думать и водители. Поймали 41 водителя с непристегнутым ремнем.

Как «Призыв» сообщал ранее, крупная авария произошла на «Пекинке». Но в результате столкновения четырех транспортных средств никто не получил серьезных травм.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»