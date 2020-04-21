За неделю выросло число пациентов с пневмонией

За минувшую неделю во Владимирской области выросло число заболевших пневмонией. Зарегистрировано 149 случаев. Среди заболевших — 17 детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Для сравнения, неделей ранее было 117 случаев. При этом острыми респираторными инфекциями жители региона стали болеть реже. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 38,5%. К медикам с признаками ОРВИ обратились 5 825 человек, среди них 2 808 детей. Неделей ранее цифры были выше — 7 636 заболевших.

Центр гигиены и эпидемиологии проверил за неделю 39 проб больных ОРВИ. Лабораторно подтверждены по одному случаю гриппа AH1N1 и B. Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен во Владимире, Гусь-Хрустальном и Муромском районах.

За неделю пневмонией заболели 149 человек.

Однако на данный момент большую тревогу вызывает у медиков рост числа заболевших коронавирусом. За вчерашний день официально подтверждены 34 случая. Больше всего новых заболевших во Владимире и Коврове. При этом областной центр впервые дал самый большой прирост инфицированных. Диагноз COVID-19 подтвердили сразу девять раз.

Ранее «Призыв» сообщал, что родильный дом № 2 во Владимире могут отдать для беременных с ОРВИ и пневмонией.

Ольга Ефремова

Фото: krivtsovo.ru