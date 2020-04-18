Юристы рассказали о наказании за прогулки и поход в храм

Гулять с детьми во дворе собственного дома запрещено. Отправляться в храм на пасхальное богослужение — тоже вне закона. «Призыв» получил подробное разъяснение последних указов губернатора, которые касаются прав и обязанностей людей в период самоизоляции. Ответ нам подготовила уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова. Омбудсмен также пояснила, на каком основании свободно гуляющие люди могут быть задержаны сотрудниками полиции и какие штрафы в таком случае им грозят.

Месяц сидим дома

Напомним, что с 17 марта после введения режима повышенной готовности по территории Владимирской области могут свободно передвигаться сотрудники организаций и органов госвласти, чье нахождение на рабочем месте определено решением оперативного штаба. А ещё, конечно, это работники экстренных служб, здравоохранения и ЖКХ.

Кроме того, с 14 часов 31 марта люди не должны покидать свой дом, за исключением следующих случаев:

обращение за неотложной медицинской помощью,

следование к месту работы (деятельность которой не приостановлена), в том числе оказание транспортных услуг и услуг доставки,

поход в магазин,

выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания,

и, конечно, вынос мусора.

При этом мамы с детьми не имеют право гулять в дворах многоквартирных домов.

Родители маленьких детей таким ограничениям, мягко говоря, не рады. Поэтому в каждом дворе сейчас можно увидеть нарушителей режима. И сигнальные ленты им не помеха.

— Сидеть дома с детьми целый месяц просто невозможно. Они уже морально вымотаны. Домашняя работа и гаджеты – вот, что они сейчас имеют. Поэтому для их здоровья это не самое лучшее решение, – говорит Ирина, многодетная мама. – Кому-то повезло. У них есть дачи. А у нас вот нет. Поэтому мы выходим иногда гулять во двор. Смотрим из окна, когда народа нет, и гуляем по 30-40 минут. И так делают многие мамы в нашем доме. У некоторых груднички, которым тоже свежий воздух необходим. Неужели будут штрафовать маму с коляской у своего подъезда?

Сейчас больше всего повезло, если можно так сказать, дачникам и садоводам, которым разрешили жить и заниматься хозяйственной деятельностью на своих участках. То есть, имея при себе документ о праве собственности на недвижимость, они могут самоизолироваться в сельской местности.

В церковь ходить запрещено

До снятия режима повышенной готовности на территории Владимирской области находиться почти нигде нельзя. И если в музей и ресторан просто не попадешь, потому что они закрыты, то в парки, на стадионы и спортивные площадки ходить запрещено. Две последние недели решался вопрос с церквями. Сначала здесь ввели рекомендации по санитарной обработке, потом сократили разрешенное число посетителей. Теперь вот прихожан пускать сюда вовсе не будут.

На днях верующим дали подробную инструкцию, как на Пасху освящать куличи дома без помощи православных батюшек. А священнослужители в массовом порядке призывают христиан смириться с происходящим вокруг. К слову РПЦ сейчас сама несет большие убытки. Ведь с отсутствием прихожан и паломников прекратились и пожертвования.

— Запрещается проведение зрелищных, досуговых, развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, — поясняет Людмила Романова. — Таким образом, верующие не имеют права отправиться на Пасху в храм.

Попасть на кладбище теперь можно только по уважительной причине – захоронение близкого. А вот просто навестить могилку родственника уже запрещено.

Пенсионеров навещать можно

Жители области беспрепятственно могут навещать своих пожилых родственников. Ухаживать за ними, привозить продукты питания. Для этого им надо получить справку в собесе по месту жительства. Ходить за ней никуда не надо. Всё оформляется дистанционно через сайт департамента соцзащиты. Здесь нужно будет заполнить заявку с данными о себе и родственника, которого собираетесь навещать. Через 2-3 дня разрешительная справка должна прийти на указанный электронный адрес. Её можно будет показывать и в нераспечатанном виде, прямо с гаджета.

Какие документы надо иметь при себе, если вас остановили на улице

Если вас не отправили в вынужденный отпуск, не перевели на «дистанционку», а вам надо пешком либо на машине добраться до своей работы, не забудьте взять с собой документы! Речь идет о справке, выданной работодателем по форме, утвержденной администрацией области, и документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Требование в части наличия справки, выданной работодателем, не распространяется на сотрудников полиции, надзорных служб, медработников, почтальонов, работников коммунальных сфер. Им достаточно иметь при себе служебное удостоверение.

Если вы следуете к своему дачному участку или решили продолжить стройку своего коттеджа, при себе вы должны иметь документы, подтверждающие ваше право на данный объект недвижимости, а также документы, удостоверяющие личность (паспорт).

Может ли полиция задерживать за нарушение самоизоляции

Оказывается, может. Поэтому, если у вас нет при себе паспорта, справки от работодателя, то для установления личности и при наличии признаков административного правонарушения, полицейский имеет право задержать, но на срок не более 3 часов в соответствии с ч. 1 ст. 27.5 КоАП РФ.

— Если гражданину официально выдана работодателем справка, разрешающая перемещение, по форме, утвержденной администрацией области, однако на момент проверки этой справки не оказалось (забыл дома), то протокол сотрудники полиции немедленно не составляют, а проводится административное расследование. Срок такого расследования составляет 30 суток. Человека при этом отпускают и запрашивают необходимые документы. По окончании расследования полиция принимает решение: либо составляет протокол (если справка отсутствует), либо прекращает административное расследование, — пояснили в аппарате уполномоченного по правам человека.

Что грозит?

За нарушение режима самоизоляции будут карать. Причем больше всего рублем накажут организации. Полиция уже имеет право составлять протоколы об административных правонарушениях по двум статьям:

Статья 20.6.1. КоАП РФ. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (введена Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ)

Здесь грозят штрафы для граждан от 1 до 30 тысяч рублей; должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; предпринимателей без юридического образования — от 30 до 50 тысяч, юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Статья 6.3. КоАП РФ. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 № 380-ФЗ, от 18.07.2011 № 237-ФЗ)

Эта статья влечет штраф для граждан от 100 до 500 рублей, должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей, для ИП без юробразования — также от пятисот до одной тысячи рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. И, наконец, штрафы для юридических лиц – от 10 до 20 тысяч либо приостановление деятельности до 90 суток.

Выносить окончательное решение о назначении административного штрафа по данным статьям будет суд.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»